فيديو - مشجّع يستفز تشاكا... واللاعب يردّ

دخل السويسري غرانيت تشاكا، قائد سندرلاند، في مشادة حادّة مع أحد المشجّعين

دخل السويسري غرانيت تشاكا، قائد سندرلاند، في مشادة حادّة مع أحد المشجّعين خلال وجوده مع عائلته في مركز تجاري قرب ، بعدما تعرّض لاستفزازات مرتبطة بقضيّة شهادة التطعيم المزوّرة التي عوقب بسببها مؤخرًا.

وبحسب تقارير صحفيّة، بدأ أحد الأشخاص بترديد " " تجاه تشاكا، في إشارة إلى القضيّة التي تعود إلى عام 2022، ما دفع اللاعب إلى التوقّف والردّ بغضب قبل أن يحاول الاقتراب من المشجّع، وتدخّل شخص كان برفقته لتهدئة الموقف، لتنتهي المواجهة من دون اشتباك جسدي.

وجاءت الواقعة بعد من إعلان تشاكا قبوله الحكم الصادر بحقه، والذي يتضمن غرامة معلّقة التنفيذ بقيمة 150 ألف ، مع فترة اختبار لعامين، بعد إقراره بالحصول على شهادة تطعيم مزوّرة خلال فترة لعبه مع .

وكان اللاعب قد أكدّ تحمّله مسؤوليّة ما حدث، معتبرًا أنّ قراره في ذلك الوقت كان خطأً ناتجًا عن مخاوفه من اللقاح.

ومن المنتظر أن يعود تشاكا إلى المشاركة مع سندرلاند في مباراته المقبلة أمام ، بعدما غاب عن فترة التوقف الدولي مع منتخب .