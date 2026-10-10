فيديو - حكم يمسك لاعبًا بعد احتفاله ويواجه الإيقاف

I’ve received a statement from a MSHSAA member after this incident (video below) during Thursday night’s matchup between Glendale and Kickapoo. “We were made aware of the situation, and the official in question has been suspended indefinitely.” 🎥: @ShotzByLogan https://t.co/UNRQARJE9Z — Danielle King (@DanielleRKing_) October 9, 2026

أوقفت رابطة الرياضة المدرسية في ولاية ميزوري الأميركية حكمًا إلى أجل غير مسمى، بعد واقعة شهدت إمساكه بلاعب من فريق غلينديل خلال مباراة أمام كيكابو في الأميركيّة.وجاءت الحادثة في الربع الثالث، بعدما سجّل جويل ، لاعب غلينديل، هدفًا من انطلاقة امتدّت لنحو 47 ياردة، قبل أن يحتفل مع زملائه داخل منطقة التسجيل.وبعد انتهاء الاحتفال، اقترب الحكم منه وأمسكه من قميصه وواقي ، ثمّ واجهه مباشرة، قبل تدخّل حكم آخر لإبعاده.وأثارت الواقعة غضب مدرّب غلينديل تريستان، الذي اعترض على تصرف الحكم، مؤكدًا أن الأخير لم يكن بحاجة إلى لمس لاعبه وكان بإمكانه التحدّث إلى الجهاز الفني بدلًا من ذلك.وأعلنت رابطة الرياضة المدرسية في ميزوري لاحقًا أنّها اطلعت على الحادثة وقرّرت إيقاف الحكم المعني إلى أجل غير مسمّى.ولم تؤثّر الواقعة في نتيجة المباراة، إذ حسم غلينديل المواجهة بفوز واضح (35-6).