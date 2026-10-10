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فيديو - حكم يمسك لاعبًا بعد احتفاله ويواجه الإيقاف

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فيديو - حكم يمسك لاعبًا بعد احتفاله ويواجه الإيقاف
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رياضة

2026-10-10 | 04:47
فيديو - حكم يمسك لاعبًا بعد احتفاله ويواجه الإيقاف

بعد واقعة شهدت إمساكه بلاعب من فريق غلينديل خلال مباراة أمام كيكابو في كرة القدم الأميركية

أوقفت رابطة الرياضة المدرسية في ولاية ميزوري الأميركية حكمًا إلى أجل غير مسمى، بعد واقعة شهدت إمساكه بلاعب من فريق غلينديل خلال مباراة أمام كيكابو في كرة القدم الأميركيّة.
وجاءت الحادثة في الربع الثالث، بعدما سجّل جويل روفر، لاعب غلينديل، هدفًا من انطلاقة امتدّت لنحو 47 ياردة، قبل أن يحتفل مع زملائه داخل منطقة التسجيل. 
وبعد انتهاء الاحتفال، اقترب الحكم منه وأمسكه من قميصه وواقي الصدر، ثمّ واجهه مباشرة، قبل تدخّل حكم آخر لإبعاده.
وأثارت الواقعة غضب مدرّب غلينديل فرانك تريستان، الذي اعترض على تصرف الحكم، مؤكدًا أن الأخير لم يكن بحاجة إلى لمس لاعبه وكان بإمكانه التحدّث إلى الجهاز الفني بدلًا من ذلك.
وأعلنت رابطة الرياضة المدرسية في ميزوري لاحقًا أنّها اطلعت على الحادثة وقرّرت إيقاف الحكم المعني إلى أجل غير مسمّى.
ولم تؤثّر الواقعة في نتيجة المباراة، إذ حسم غلينديل المواجهة بفوز واضح (35-6).

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