منتخب الأرجنتين يتصدّر قائمة الإساءة في المونديال

كان جزء كبير من المحتوى الموجّه إليه مرتبطًا باتهامات بالفساد والمحاباة التحكيمية

تصدّر منتخب الأرجنتين قائمة المنتخبات الأكثر تعرّضًا للرسائل المسيئة والهجمات عبر خلال 2026، وفق تقرير جديد أصدره "فيفا".

وحلّل نظام الحماية التابع لفيفا أكثر من 17 مليون منشور وتعليق نُشرت خلال البطولة، فيما خضع 477 ألف محتوى للمراجعة البشريّة، وتأكّد أنّ نحو 240 ألفًا منها تحمل طابعًا مسيئًا.

وجاء المنتخب الأرجنتيني في صدارة الفرق التي استهدفتها هذه الرسائل، وكان جزء كبير من المحتوى الموجّه إليه مرتبطًا باتهامات بالفساد والمحاباة التحكيمية، إلى جانب إساءات عامّة وتعليقات ذات طابع معادٍ للأجانب.

وأشار التقرير إلى أنّ أكثر من نصف الأشخاص المشمولين بخدمة الحماية تلقّوا رسالة مسيئة واحدة على الأقلّ خلال البطولة.

وشكّلت الإساءة العنصرية 20% من المحتوى المصنّف، فيما تضمّنت 14% من الحالات تهديدات بالعنف، وبلغت نسبة المحتوى المعادي للأجانب 12%.

وأكّدت فيفا أنّها أحالت آلاف الحسابات للمراجعة، بينها حسابات اعتُبرت مؤهّلة للتحقيق من جانب السلطات المختصّة.