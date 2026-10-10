فيديو - جماهير النصر تساند رونالدو بعد أزمته

🚨🎥 ‘CR7’ placards placed all over the seats of Al-Awwal Park tonight in support of Cristiano Ronaldo. 💛💙 A fanbase that knows how to treat it's legend. 🫡 https://t.co/DKdC2NArbm — 𝗧𝗠 (@TMfutbal) October 9, 2026

حظيَ باستقبال خاص من جماهير النصر السعودي في أوّل ظهور له بعد أزمته مع منتخب ومدرّبه جورجي جيسوس، قبل مواجهة الدرعية في الدوري السعودي.وقبل انطلاق المباراة، رفعت جماهير النصر لافتة كبيرة تحمل شعار "CR7" ورسالة "العظمة تُكتسب"، فيما وُزّعت صور للنجم من مراحل مختلفة في مسيرته على مدرجات ملعب الأول بارك.ومع حلول الدقيقة السابعة، ردّدت الجماهير اسمه في إشارة إلى رقمه الشهير.وردّ داخل الملعب، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 23 مستفيدًا من كرة مرتدّة من حارس الدرعية، ليصل إلى الهدف رقم 980 في مسيرته الرسمية، ويبقى على بعد 20 هدفًا فقط من حاجز الألف.وحسم النصر المباراة (3-0)، وأضاف سامو كوستا وكينغسلي الهدفين الآخرين، ليواصل الفريق مطاردته لصدارة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.وجاءت المباراة بعد أيام قليلة من مغادرة رونالدو معسكر البرتغال، في أعقاب خلافه مع جيسوس بشأن مشاركته أمام النرويج.