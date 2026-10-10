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فيديو - جماهير النصر تساند رونالدو بعد أزمته

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فيديو - جماهير النصر تساند رونالدو بعد أزمته
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رياضة

2026-10-10 | 04:52
فيديو - جماهير النصر تساند رونالدو بعد أزمته

حظيَ كريستيانو رونالدو باستقبال خاص من جماهير النصر

حظيَ كريستيانو رونالدو باستقبال خاص من جماهير النصر السعودي في أوّل ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع منتخب البرتغال ومدرّبه جورجي جيسوس، قبل مواجهة الدرعية في الدوري السعودي.
وقبل انطلاق المباراة، رفعت جماهير النصر لافتة كبيرة تحمل شعار "CR7" ورسالة "العظمة تُكتسب"، فيما وُزّعت صور للنجم البرتغالي من مراحل مختلفة في مسيرته على مدرجات ملعب الأول بارك. 
ومع حلول الدقيقة السابعة، ردّدت الجماهير اسمه في إشارة إلى رقمه الشهير.
وردّ رونالدو داخل الملعب، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 23 مستفيدًا من كرة مرتدّة من حارس الدرعية، ليصل إلى الهدف رقم 980 في مسيرته الرسمية، ويبقى على بعد 20 هدفًا فقط من حاجز الألف.
وحسم النصر المباراة (3-0)، وأضاف سامو كوستا وكينغسلي كومان الهدفين الآخرين، ليواصل الفريق مطاردته لصدارة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.
وجاءت المباراة بعد أيام قليلة من مغادرة رونالدو معسكر البرتغال، في أعقاب خلافه مع جيسوس بشأن مشاركته أمام النرويج.
 
 

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كريستيانو رونالدو

النصر

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