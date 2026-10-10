حادث مروّع يطال ابنة لويس إنريكي

لقيَ سائق درَاجة ناريَة مصرعه إثر حادث سير وقع قرب بلدة أوليفا في مقاطعة الإسبانيَة، بعدما اصطدمت درَاجته بسيّارة كانت ، ابنة المدرّب الإسباني ، تستقلّها.ووقع الحادث مساء الخميس، فيما تدخّلت فرق في الموقع، لكنّ سائق الدراجة توفي متأثّرًا بإصاباته.وبحسب مصادر التحقيق، كان يقود السيّارة فارس بريطاني معروف في سباقات الخيل، بينما كانت ، التي تمارس بدورها الفروسيّة، ترافقه داخل المركبة وقت الاصطدام.وأكّدت التحقيقات الأوّليّة أنّ سائق السيّارة خضع لفحوص للكشف عن والمخدّرات، وجاءت نتائجها سلبيّة، إلّا أنّه بقي قيد التحقيق إلى حين تحديد الظروف الدقيقة التي أدّت إلى الحادث.ولم تشر السلطات إلى أنّ سيرا مارتينيز كانت تقود السيّارة أو أنّها موضع اتّهام في القضية، إذ اقتصر دورها على كونها راكبة في المركبة المتورّطة بالحادث.وتواصل الجهات المختصّة فحص موقع الاصطدام والاستماع إلى الشهادات، بهدف تحديد المسؤوليّات والملابسات الكاملة للحادث الذي أسفر عن وفاة سائق الدرّاجة النارية.