قطر تستعد لاستضافة نجوم المستقبل في كأس الخليج تحت 17 سنة

أعلن الخليجي ، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة عن انطلاق مبيعات تذاكر بطولة كأس تحت 17 سنة، المقرّر إقامتها في الدوحة من 16 تشرين الاول - أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني - نوفمبر.وستكون جميع التذاكر رقميّة ومتاحة عبر تطبيق التذاكر Road to Qatar، بما يتيح للمشجعين سهولة الوصول إليها واستخدامها لحضور مباريات البطولة.وقال جاسم الرميحي، للاتحاد الخليجي لكرة القدم "توفر بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة منصة قيمة للمواهب الكروية الصاعدة في المنطقة لاستعراض إمكاناتهم، في إطار استعداداتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة. ويسعدنا هذا العام الترحيب بمنتخبي ومصر كضيفين على البطولة، بما يتيح للمنتخبات فرصة خوض منافسات أمام مدارس كروية قوية ومتنوعة. ونتطلع إلى رؤية المشجعين مجددًا في قطر لمساندة نجوم ".وتعود البطولة إلى قطر للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي شهدته نسختها الافتتاحية في عام 2025، فيما تشهد نسخة هذا العام مشاركة عشرة منتخبات تتنافس على اللقب، من بينها منتخبا مصر والصين كضيفين، إلى جانب منتخبات قطر والإمارات وعُمان والبحرين والسعودية والعراق والكويت واليمن، لتسجل البطولة أكبر مشاركة في تاريخها.وأسفرت قرعة البطولة، عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين تضم كل منهما خمسة منتخبات. وتضم المجموعة الأولى منتخب قطر، البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات والبحرين وعُمان والصين، فيما يأتي حامل اللقب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات واليمن والكويت ومصر.وتقام منافسات البطولة عبر 23 مباراة تستضيفها ثلاثة ملاعب، هي استاد حمد الكبير، واستاد حمد بن ، واستاد سعود بن عبدالرحمن. وتوفر جميع الملاعب مرافق مهيأة للمشجعين من ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم تجربة سلسة وسهلة الوصول.