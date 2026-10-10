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قطر تستعد لاستضافة نجوم المستقبل في كأس الخليج تحت 17 سنة

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قطر تستعد لاستضافة نجوم المستقبل في كأس الخليج تحت 17 سنة
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رياضة

2026-10-10 | 04:56
قطر تستعد لاستضافة نجوم المستقبل في كأس الخليج تحت 17 سنة

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة عن انطلاق مبيعات تذاكر بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة عن انطلاق مبيعات تذاكر بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة، المقرّر إقامتها في الدوحة من 16 تشرين الاول - أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني - نوفمبر.
وستكون جميع التذاكر رقميّة ومتاحة عبر تطبيق التذاكر Road to Qatar، بما يتيح للمشجعين سهولة الوصول إليها واستخدامها لحضور مباريات البطولة.
وقال جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم "توفر بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة منصة قيمة للمواهب الكروية الصاعدة في المنطقة لاستعراض إمكاناتهم، في إطار استعداداتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة. ويسعدنا هذا العام الترحيب بمنتخبي الصين ومصر كضيفين على البطولة، بما يتيح للمنتخبات فرصة خوض منافسات أمام مدارس كروية قوية ومتنوعة. ونتطلع إلى رؤية المشجعين مجددًا في قطر لمساندة نجوم المستقبل".
وتعود البطولة إلى قطر للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي شهدته نسختها الافتتاحية في عام 2025، فيما تشهد نسخة هذا العام مشاركة عشرة منتخبات تتنافس على اللقب، من بينها منتخبا مصر والصين كضيفين، إلى جانب منتخبات قطر والإمارات وعُمان والبحرين والسعودية والعراق والكويت واليمن، لتسجل البطولة أكبر مشاركة في تاريخها.
وأسفرت قرعة البطولة، عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين تضم كل منهما خمسة منتخبات. وتضم المجموعة الأولى منتخب قطر، البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين وعُمان والصين، فيما يأتي حامل اللقب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق واليمن والكويت ومصر.
وتقام منافسات البطولة عبر 23 مباراة تستضيفها ثلاثة ملاعب، هي استاد حمد الكبير، واستاد حمد بن خليفة، واستاد سعود بن عبدالرحمن. وتوفر جميع الملاعب مرافق مهيأة للمشجعين من ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم تجربة سلسة وسهلة الوصول.
 

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