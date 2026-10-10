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فيديو - 11 هدفًا في شوط واحد

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فيديو - 11 هدفًا في شوط واحد
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رياضة

2026-10-10 | 19:13
فيديو - 11 هدفًا في شوط واحد

شهد الشوط الثاني وحده تسجيل 11 هدفًا، في واحدة من أكثر مباريات الدوري السويدي إثارة

قدّم أيك ستوكهولم وبرومابويكارنا واحدة من أغرب مباريات الموسم في الدوري السويدي، بعدما انتهت المواجهة بفوز الضيوف (6-5)، رغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.
وبدأ جنون المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، عندما افتتح برومابويكارنا التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يعادل أيك النتيجة سريعًا. بعدها ضرب الضيوف بقوة وسجلوا أربعة أهداف إضافية خلال فترة قصيرة، ليتقدموا (5-1) قبل نحو 20 دقيقة من النهاية. 
لكن أيك رفض الاستسلام، وبدأ عودة مذهلة سجل خلالها أربعة أهداف متتالية، ليصل إلى التعادل (5-5) في الدقيقة 90+8، وسط أجواء جنونية في المدرجات.
وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه إلى نهاية تاريخية بالتعادل، عاد برومابويكارنا ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+9، مع آخر لمسة تقريبًا في اللقاء، ويحسم المواجهة بنتيجة لصالحه.
وشهد الشوط الثاني وحده تسجيل 11 هدفًا، في واحدة من أكثر مباريات الدوري السويدي إثارة هذا الموسم، كما كانت هذه أول مرة يخسر فيها أيك أمام برومابويكارنا في الدوري الممتاز.
 
 
 

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رياضة

كرة القدم

أيك ستوكهولم

برومابويكارنا

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