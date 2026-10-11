فيديو - ثلاث دقائق فقط ثم بطاقة حمراء بسبب شدّ الشعر

لم تحتج أثينيا ديل كاستيو إلى أكثر من ثلاث دقائق تقريبًا لتتحول مشاركتها أمام إلى واحدة من أغرب لقطات المباراة، بعدما دخلت بديلة في الدقيقة 88 قبل أن تُطرد مباشرة بسبب شدّ شعر الأميركية ميشيل كوبر.ودخلت لاعبة بدل سلمى بارالويلو في الدقائق من المواجهة الودية التي أُقيمت في ، وكانت حينها متقدّمة بهدفين دون رد.وبعد ثوانٍ قليلة من مشاركتها، دخلت أثينيا في احتكاك مع كوبر، وأظهرت مراجعة الفيديو قيامها بجذب شعر اللاعبة الأميركية أثناء الصراع على .وبعد العودة إلى اللقطة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه أثينيا بداعي السلوك العنيف، لتنتهي مشاركتها القصيرة قبل أن تتمكّن من ترك أي بصمة فنية في اللقاء.وكانت إسبانيا قد حسمت المباراة (2-0)، بعدما سجلت باتري غيخارّو وإيفا نافارو هدفي الفوز في الدقيقتين الرابعة و14، فيما أهدر المنتخب الأميركي ركلة جزاء خلال الشوط الثاني.ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين في مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء المقبل في بنسلفانيا.