فيديو - احتجاجات جماهيرية توقف مباراة في الدوري الإسباني

مباراة رايو فايكانو ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني توقفت بسبب اعتراضات الجماهير على إدارة النادي الجماهير ألقت طائرات وكرات ورقية داخل أرضية الملعب تعبيراً عن استيائهم من أسلوب إدارة النادي، ورفعوا لافتة كُتب عليها: \"بريسا (رئيس النادي)، الكرة الآن في ملعبك\". اضطر العمال في الملعب لإزالة المخلفات لمدة 10 دقائق ما تسبب في إيقاف المباراة وعقب استئنافها ألقت الجماهير كميات أخرى ليضطر الحكم لإيقاف اللقاء وإدخال اللاعبين لغرف الملابس. https://t.co/wEfIgwvO4A — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam\_colombia) October 10, 2026

تسبّبت احتجاجات جماهير رايو فايكانو ضد في إلغاء مباراته أمام أتلتيك بلباو، ضمن الجولة الثامنة من ، بعدما أُلقيت مئات الطائرات الورقية والكرات البلاستيكيّة الصغيرة داخل أرض الملعب.وبدأت الاحتجاجات في الدقيقة 13، عندما كان بلباو يستعدّ لتنفيذ ركلة ركنيّة، فيما رفعت الجماهير لافتة موجّهة إلى راؤول مارتين بريسا كُتب عليها"«بريسا... الآن في ملعبك".وتوقّفت المباراة نحو 10 دقائق لإزالة الأجسام من أرضية الملعب، قبل استئنافها. لكنّ الجماهير عادت إلى إلقاء المزيد، ما دفع الحكم ماريا إلى إرسال لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس لمدّة 10 دقائق إضافية.وبعد عودة اللاعبين، لم تمرّ سوى 16 ثانية قبل تجدد إلقاء الطائرات والكرات، إضافة إلى زجاجات بلاستيكيّة، ليقرّر الحكم إلغاء المباراة نهائيًّا بناءً على توصية الشرطة بعد تعذّر ضمان استمرار اللقاء. ولم يُصب أي لاعب أو حكم بالأجسام الملقاة.وجاءت الاحتجاجات في أول مباراة لرايو على ملعبه منذ 147 يومًا، بعد فترة ابتعاد فرضتها مشكلات تتعلق بحالة الملعب.