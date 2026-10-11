فيديو - احتجاجات جماهيرية توقف مباراة في الدوري الإسباني

تسبّبت احتجاجات جماهير رايو فايكانو ضد إدارة النادي
في إلغاء مباراته أمام أتلتيك بلباو، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني
، بعدما أُلقيت مئات الطائرات الورقية والكرات البلاستيكيّة الصغيرة داخل أرض الملعب.
وبدأت الاحتجاجات في الدقيقة 13، عندما كان بلباو يستعدّ لتنفيذ ركلة ركنيّة، فيما رفعت الجماهير لافتة موجّهة إلى رئيس النادي
راؤول مارتين بريسا كُتب عليها"«بريسا... الكرة
الآن في ملعبك".
وتوقّفت المباراة نحو 10 دقائق لإزالة الأجسام من أرضية الملعب، قبل استئنافها. لكنّ الجماهير عادت إلى إلقاء المزيد، ما دفع الحكم خوسيه
ماريا سانشيز مارتينيز
إلى إرسال لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس لمدّة 10 دقائق إضافية.
وبعد عودة اللاعبين، لم تمرّ سوى 16 ثانية قبل تجدد إلقاء الطائرات والكرات، إضافة إلى زجاجات بلاستيكيّة، ليقرّر الحكم إلغاء المباراة نهائيًّا بناءً على توصية الشرطة بعد تعذّر ضمان سلامة
استمرار اللقاء. ولم يُصب أي لاعب أو حكم بالأجسام الملقاة.
وجاءت الاحتجاجات في أول مباراة لرايو على ملعبه منذ 147 يومًا، بعد فترة ابتعاد فرضتها مشكلات تتعلق بحالة الملعب.