فيديو - بيدرو يعود إلى كامب نو في لقطة وداعية

✅ Honorary kick-off by Barça legend Pedro Rodríguez! What an incredible career, Pedrito! 🙌 https://t.co/oqBhTLOABg — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 10, 2026

عاد الإسباني بيدرو رودريغيز إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في ظهور خاص، بعدما نفّذ ركلة البداية الشرفية قبل مواجهة وخيتافي في ، وسط تصفيق جماهير النادي الكتالوني.وجاءت اللفتة بعد أيّام قليلة من إعلان بيدرو اعتزاله نهائيًا في سن الـ39، منهيًا مسيرة امتدّت لأكثر من عقدين، شهدت تتويجه بعدد كبير من الألقاب مع برشلونة ومنتخب وتشيلسي.وكان برشلونة قد أقام له قبلها بيوم حفل وداع رسمي في "أوديتوري 1899"، بحضور أفراد من عائلته وعدد من زملائه السابقين، بينهم تشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس وكارليس بويول.ويُعدّ بيدرو من أبرز لاعبي حقبة بيب غوارديولا، بعدما أصبح في موسم 2009-2010 أوّل لاعب يسجّل في ست مسابقات رسمية مختلفة خلال موسم واحد مع برشلونة.كما سجّل هدف الفريق الأول في نهائي 2011 أمام .وشكّلت ركلة البداية الشرفية امتدادًا لتكريم النادي لأحد أبرز أبناء "لا ماسيا" بعد إسدال الستار على مسيرته الاحترافية.