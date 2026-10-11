فيديو - بيدرو يعود إلى كامب نو في لقطة وداعية

عاد الإسباني بيدرو رودريغيز إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في ظهور خاص، بعدما نفّذ ركلة البداية الشرفية قبل مواجهة برشلونة
وخيتافي في الدوري الإسباني
، وسط تصفيق جماهير النادي الكتالوني.
وجاءت اللفتة بعد أيّام قليلة من إعلان بيدرو اعتزاله كرة القدم
نهائيًا في سن الـ39، منهيًا مسيرة امتدّت لأكثر من عقدين، شهدت تتويجه بعدد كبير من الألقاب مع برشلونة ومنتخب إسبانيا
وتشيلسي.
وكان برشلونة قد أقام له قبلها بيوم حفل وداع رسمي في "أوديتوري 1899"، بحضور أفراد من عائلته وعدد من زملائه السابقين، بينهم تشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس وكارليس بويول.
ويُعدّ بيدرو من أبرز لاعبي حقبة بيب غوارديولا، بعدما أصبح في موسم 2009-2010 أوّل لاعب يسجّل في ست مسابقات رسمية مختلفة خلال موسم واحد مع برشلونة.
كما سجّل هدف الفريق الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا
2011 أمام مانشستر يونايتد
.
وشكّلت ركلة البداية الشرفية امتدادًا لتكريم النادي لأحد أبرز أبناء "لا ماسيا" بعد إسدال الستار على مسيرته الاحترافية.