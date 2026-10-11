فيديو - بالمر يهدي حذاءه لمشجع بعد الفوز

Bournemouth beaten, then a gift for a lucky fan — Cole Palmer handed over his boots after the game! 🥶👏 https://t.co/VQCkXvQtC4 — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 10, 2026

اختتم كول أمسية أمام بورنموث بلفتة مميزة تجاه أحد المشجّعين، بعدما قدّم له حذاءه عقب نهاية المباراة التي حسمها الفريق اللندني (5-1) في .وشارك بالمر أساسيًا في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "ستامفورد بريدج"، وأسهم في الانتصار الكبير بصناعته هدفين، ليعود إلى الواجهة بعد فترة شهدت متاعب بدنية أبعدته عن بعض الاستحقاقات الدولية .وبعد صافرة النهاية، توجّه نجم تشيلسي نحو المدرجات وخلع حذاءه قبل أن يقدّمه إلى أحد المشجّعين، في لقطة حظيت بتفاعل كبير بين جماهير النادي.وكان تشيلسي قد فرض سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى، وسجّل خماسية حملت توقيع هندرسون، الذي أحرز هدفين، وجواو بهدفين، إضافة إلى روجرز.وجاءت المباراة في يوم مميز لبالمر أيضًا، بعدما أعلن تشيلسي تمديد عقده حتى عام 2034، ليؤكّد النادي تمسكّه بأحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.