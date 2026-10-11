فيديو - بالمر يهدي حذاءه لمشجع بعد الفوز

اختتم كول بالمر
أمسية تشيلسي
أمام بورنموث بلفتة مميزة تجاه أحد المشجّعين، بعدما قدّم له حذاءه عقب نهاية المباراة التي حسمها الفريق اللندني (5-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز
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وشارك بالمر أساسيًا في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "ستامفورد بريدج"، وأسهم في الانتصار الكبير بصناعته هدفين، ليعود إلى الواجهة بعد فترة شهدت متاعب بدنية أبعدته عن بعض الاستحقاقات الدولية الأخيرة
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وبعد صافرة النهاية، توجّه نجم تشيلسي نحو المدرجات وخلع حذاءه قبل أن يقدّمه إلى أحد المشجّعين، في لقطة حظيت بتفاعل كبير بين جماهير النادي.
وكان تشيلسي قد فرض سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى، وسجّل خماسية حملت توقيع جوردان
هندرسون، الذي أحرز هدفين، وجواو بيدرو
بهدفين، إضافة إلى مورغان
روجرز.
وجاءت المباراة في يوم مميز لبالمر أيضًا، بعدما أعلن تشيلسي تمديد عقده حتى عام 2034، ليؤكّد النادي تمسكّه بأحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.