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فيديو - شدّ الشعر يهدد فينيسيوس بالغياب عن الكلاسيكو

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فيديو - شدّ الشعر يهدد فينيسيوس بالغياب عن الكلاسيكو
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رياضة

2026-10-11 | 04:46
فيديو - شدّ الشعر يهدد فينيسيوس بالغياب عن الكلاسيكو

طُرد إثر لقطة شدّ شعر أحد لاعبي الفريق المنافس

وجد البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه في قلب الجدل خلال مواجهة ريال مدريد وفياريال، بعدما طُرد إثر لقطة شدّ شعر أحد لاعبي الفريق المنافس، في حادثة قد تكلّفه الغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة.
وجاءت اللقطة في الشوط الثاني، عندما دخل فينيسيوس في احتكاك مع ناثان ساليبا، قبل أن تُظهر الإعادة قيامه بجذب شعر اللاعب.
وبعد مراجعة الفيديو، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه نجم ريال مدريد بداعي السلوك العنيف.
وبحسب اللوائح، قد يتعرض فينيسيوس لعقوبة تتراوح بين مباراتين و3 مباريات إذا صُنّفت الواقعة ضمن السلوك العنيف، ما يضع مشاركته في مواجهة برشلونة يوم 25 تشرين الأوّل - أكتوبر موضع شك.
ويتبقى لريال مدريد مباراتان في الدوري قبل الكلاسيكو، ما يعني أنّ إيقاف فينيسيوس 3 مباريات سيحرمه تلقائيًا من القمّة، فيما ينتظر النادي قرار لجنة الانضباط لتحديد مدة العقوبة.
وتأتي الواقعة في وقت يُعد فيه فينيسيوس أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة ريال مدريد، ما يجعل قرار العقوبة المرتقب محط اهتمام كبير قبل واحدة من أهمّ مباريات الموسم.
 
 

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