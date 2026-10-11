فيديو - شدّ الشعر يهدد فينيسيوس بالغياب عن الكلاسيكو

The hair pull from Vinicius on a Villarreal player that’s got everyone talking 😳👀 https://t.co/gi5Gw8NrVa — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 10, 2026

وجد البرازيلي نفسه في قلب الجدل خلال مواجهة وفياريال، بعدما طُرد إثر لقطة شدّ شعر أحد لاعبي الفريق المنافس، في حادثة قد تكلّفه الغياب عن الكلاسيكو أمام .وجاءت اللقطة في الشوط الثاني، عندما دخل فينيسيوس في احتكاك مع ناثان ساليبا، قبل أن تُظهر الإعادة قيامه بجذب شعر اللاعب.وبعد مراجعة الفيديو، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه نجم بداعي السلوك العنيف.وبحسب اللوائح، قد يتعرض فينيسيوس لعقوبة تتراوح بين مباراتين و3 مباريات إذا صُنّفت الواقعة ضمن السلوك العنيف، ما يضع مشاركته في مواجهة برشلونة يوم 25 تشرين الأوّل - أكتوبر موضع شك.ويتبقى لريال مدريد مباراتان في الدوري قبل الكلاسيكو، ما يعني أنّ إيقاف فينيسيوس 3 مباريات سيحرمه تلقائيًا من القمّة، فيما ينتظر النادي قرار لجنة الانضباط لتحديد مدة العقوبة.وتأتي الواقعة في وقت يُعد فيه فينيسيوس أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة ريال مدريد، ما يجعل قرار العقوبة المرتقب محط اهتمام كبير قبل واحدة من أهمّ مباريات الموسم.