فيديو - لكمة الحارس تشعل مباراة في البرازيل

خطفت لقطة قوية لحارس أتلتيكو مينيرو غابرييل ديلفيم الاهتمام خلال مواجهة سانتوس
، التي انتهت بفوز فريقه (2-1) ضمن الجولة الـ30 من الدوري البرازيلي
.
وأظهرت اللقطة خروج ديلفيم للتعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن تصطدم قبضته بقوة بأحد لاعبي سانتوس خلال الصراع عليها، ليسقط الأخير أرضًا، في مشهد
أثار اعتراضات لاعبي الفريق الضيف وجدلاً حول طبيعة التدخل.
وجاءت الواقعة في مباراة اتسمت بالتوتر والاحتكاكات، قبل أن تحمل دقائقها الأخيرة
تحولاً مثيراً في النتيجة.
وتقدّم سانتوس عبر غابرييل باربوسا في الدقيقة 87، وبدا قريبًا من حسم النقاط الثلاث، إلّا أنّ أتلتيكو مينيرو قلب النتيجة خلال الوقت بدل الضائع.
وسجّل فيتور هوغو
هدف التعادل في الدقيقة 90، قبل أن يخطف تياغو
بورباس هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تابع الكرة
بمقصّية رائعة داخل الشباك.
وبهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 47 نقطة، فيما تجمد رصيد سانتوس عند 42 نقطة، في مباراة حسمتها الدقائق الأخيرة ورافقتها واحدة من أبرز اللقطات المثيرة للجدل في الجولة.