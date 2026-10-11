فيديو - حفرة تبتلع أرضية ملعب وتوقف مباراة في إسبانيا

توقفت مواجهة سيبريرينيا وأستوديو في دوري
الدرجة الإقليمية للهواة في قشتالة
وليون الإسبانية
لأكثر من 15 دقيقة، بعدما انهارت أرضية الملعب وظهرت حفرة عميقة مع بداية الشوط الثاني.
واكتشف أحد لاعبي أستوديو الحفرة
خلال اللعب، ليوقف الحكم المباراة بسبب الخطر الذي قد تشكله على سلامة
اللاعبين. وأظهرت الصور عمقها اللافت، إذ أدخل أحد اللاعبين ذراعه داخلها حتى مستوى المرفق تقريبًا.
وبدل إنهاء المباراة، تحرّك مسؤولو ولاعبو سيبريرينيا لإصلاح أرضيّة الملعب، وأحضر مدرّب الفريق بيبي غارسيا
عربة يدويّة ومواد بناء، قبل أن يشارك عدد من اللاعبين في ملء الحفرة وتسوية المنطقة المتضررة.
وكان من بينهم لاعب يعمل في مجال البناء، فساهم في معالجة المشكلة قبل أن يعاين الحكم المكان ويسمح باستئناف اللعب.
وأدّت فترة التوقف الطويلة إلى احتساب وقت بدل ضائع كبير، قبل أن يحسم سيبريرينيا المباراة (1-0) بهدف ألونسو سايز في الدقيقة الـ13 من الوقت المحتسب بدل الضائع.