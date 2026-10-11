فيديو - حفرة تبتلع أرضية ملعب وتوقف مباراة في إسبانيا

🚨 ¡INSÓLITO! ⚽️ Un socavón en pleno terreno de juego obligó a detener el Cebrereña-Astudillo, Primera División Regional de Aficionados de y León. 🕳️ El suelo se hundió al inicio de la segunda mitad y hubo que rellenar el agujero👇🏻 https://t.co/5QvNGWaf8m — Mr. Asubío (@MrAsubio) October 11, 2026

توقفت مواجهة سيبريرينيا وأستوديو في الدرجة الإقليمية للهواة في وليون لأكثر من 15 دقيقة، بعدما انهارت أرضية الملعب وظهرت حفرة عميقة مع بداية الشوط الثاني.واكتشف أحد لاعبي أستوديو خلال اللعب، ليوقف الحكم المباراة بسبب الخطر الذي قد تشكله على اللاعبين. وأظهرت الصور عمقها اللافت، إذ أدخل أحد اللاعبين ذراعه داخلها حتى مستوى المرفق تقريبًا.وبدل إنهاء المباراة، تحرّك مسؤولو ولاعبو سيبريرينيا لإصلاح أرضيّة الملعب، وأحضر مدرّب الفريق عربة يدويّة ومواد بناء، قبل أن يشارك عدد من اللاعبين في ملء الحفرة وتسوية المنطقة المتضررة.وكان من بينهم لاعب يعمل في مجال البناء، فساهم في معالجة المشكلة قبل أن يعاين الحكم المكان ويسمح باستئناف اللعب.وأدّت فترة التوقف الطويلة إلى احتساب وقت بدل ضائع كبير، قبل أن يحسم سيبريرينيا المباراة (1-0) بهدف ألونسو سايز في الدقيقة الـ13 من الوقت المحتسب بدل الضائع.