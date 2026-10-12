فيديو - لبنان يحرز ذهبية وبرونزية في البطولة العربية للغولف للناشئين والشباب في مصر

أقيمت منافسات البطولة بمشاركة منتخبات من 13 دولة عربية

اختتم المنتخب اللبناني للغولف مشاركته في البطولة للناشئين والشباب لعام 2026 في مصر، بإحراز ميداليتين ذهبية وبرونزية، وبحضور عكس روح الفريق والتزام اللاعبين واللاعبات بتمثيل بأفضل صورة.



وأقيمت منافسات البطولة من 8 إلى 10 تشرين الأول - أكتوبر على ملعبي "مدينتي" و"ميراج سيتي" في القاهرة، بتنظيم الاتحاد المصري للغولف وبالتعاون مع الاتحاد للغولف، وبمشاركة منتخبات من 13 دولة عربية، ضمن فئات عمرية متعددة للذكور والإناث.



وتُوّجت ياسمين الحسيني بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المنافسات الفردية للإناث بعمر 13 سنة وما دون، فيما أحرز أحمد إسماعيل المركز الثالث والميدالية البرونزية في المنافسات الفردية للذكور ضمن الفئة العمرية نفسها، ليؤكدا ما تختزنه المواهب اللبنانية الناشئة من إمكانات واعدة.



وضمّ المنتخب اللبناني اللاعبين واللاعبات: محمد صفا، علي صفا، كريم حيدر أحمد، جلال عطايا، ضاهر غندور، ميلان شكري، أحمد إسماعيل، يوسف قاسم، علي حمية، سارة سلام، ياسمين الحسيني وفرح ديبا الحجل.



وترأس البعثة منذر جوجو، ورافقها المدربان أحمد عطايا وحسن قاسم، والإداري بلال إسماعيل، بمواكبة رئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سليم سلام، ومتابعة إدارية ولوجستية من رانيا سليمان.



وجاءت المشاركة اللبنانية بمواكبة وزيرة والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان، في إطار الاهتمام بالمواهب اللبنانية الناشئة وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية العربية والدولية.



كما حضر سفير لبنان لدى مصر العربية علي الحلبي الحفل الختامي وتوزيع الجوائز، بما شكّل دعماً معنوياً للبعثة اللبنانية وللاعبين واللاعبات الذين مثّلوا وطنهم بكل فخر واعتزاز.



وشكّلت البطولة فرصة مهمة للاعبين اللبنانيين لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمواهب عربية من مختلف الفئات العمرية. كما شهدت المشاركة الظهور الأول لكل من يوسف قاسم وعلي حمية في تمثيل لبنان، وانضمام لاعبين مقيمين في الخارج إلى زملائهم، بما يعزز الروابط بين المواهب اللبنانية في والاغتراب.



وبرزت خلال أيام البطولة روح التضامن بين أعضاء المنتخب، سواء في التدريبات والمنافسات أو في تشجيع بعضهم بعضاً وتجاوز اللحظات الصعبة. وعكست رسائل اللاعبين عقب عودتهم تقديرهم للدعم الذي تلقوه من الجهاز الفني والإداري والأهل، وشعورهم بالانتماء إلى فريق واحد وعائلة واحدة.



وقال رئيس الاتحاد اللبناني للغولف كريم سليم سلام "نعتز بالميداليتين اللتين أحرزتهما ياسمين وأحمد، ونفخر بكل لاعب ولاعبة حملوا علم لبنان بإصرار وروح رياضية. أهمية هذه المشاركة تتجاوز النتائج، فهي استثمار في جيل يتعلّم ويكتسب الثقة والخبرة، ويبني صداقات وروابط تدوم. ما لمسناه من تماسك ومحبة داخل الفريق يدفعنا إلى مواصلة العمل، ونحن مؤمنون بأن الأفضل لا يزال أمام هؤلاء الشباب".



وتوجّه سلام بالشكر إلى وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان على مواكبتها المشاركة اللبنانية، وإلى السفير علي الحلبي على حضوره الحفل الختامي وتوزيع الجوائز ودعمه للبعثة.



كما شكر الاتحاد المصري للغولف ورئيسه عمر طلعت وجميع أعضاء فريقه الاستقبال والتنظيم المتميّز، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير الغولف في مصر وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للمواهب العربية. ووجّه شكره أيضاً إلى الاتحاد العربي للغولف، وأفراد البعثة اللبنانية والمدربين والإداريين والأهل، وكل من ساهم في إنجاح هذه المشاركة.



وأكد الاتحاد اللبناني للغولف مواصلة دعم الناشئين والشباب، وتوسيع فرص مشاركتهم في البطولات العربية والدولية، والبناء على هذه التجربة لتطوير أدائهم وتعزيز حضور لبنان على الساحة الرياضية.