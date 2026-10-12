فيديو - كنغر يقتحم بطولة العالم للدرّاجات

Welcome to Australia... 🇦🇺🦘 This wallaby got a little too close during the elite men's race! 👀 #NannupGravel2026 | October 10-11 | SBS & SBS On Demand 📺 https://t.co/Hdy5WaKYrU — SBS Sport (@SBSSportau) October 11, 2026

فرض كنغر نفسه ضيفًا غير متوقّع على للدرّاجات على الطرق الحصوية في ، بعدما قفز فجأة إلى مسار السباق أمام مجموعة من الدرّاجين خلال منافسات الرجال.وجاءت اللقطة قرب نانوب في ولاية أستراليا الغربيّة، عندما كانت المجموعة الرئيسيّة تطارد ثلاثة درّاجين في المقدّمة. وبينما كان الدنماركي يوناس ليندبرغ يتصدّر المجموعة، ظهر الكنغر فجأة من جانب الطريق وقفز مباشرة أمام المتسابقين.واضطرّ ليندبرغ ومواطنه ماغنوس باك كلاريس إلى تغيير مسارهما بسرعة لتجنّب الاصطدام بالحيوان، لكنّ كليهما تمكّنا من الحفاظ على توازنهما ومواصلة السباق من دون سقوط.وعبر الكنغر الطريق كاملًا قبل أن يختفي في الجهة المقابلة، لتنتهي الحادثة من دون إصابات أو تأثير مباشر على نتيجة السباق.وأعادت اللقطة إلى الأذهان حادثًا آخر وقع في أستراليا مطلع العام، عندما تسبّبت حيوانات كنغر بسقوط جماعي خلال داون أندر، وأسفر الحادث حينها عن إصابات لعدد من الدراجين.أمّا هذه المرّة، فمرّت الزيارة المفاجئة ، وتحوّلت إلى واحدة من أغرب مشاهد البطولة.