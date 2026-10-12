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فيديو - كنغر يقتحم بطولة العالم للدرّاجات

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فيديو - كنغر يقتحم بطولة العالم للدرّاجات
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رياضة

2026-10-12 | 04:58
فيديو - كنغر يقتحم بطولة العالم للدرّاجات

فرض كنغر نفسه ضيفًا غير متوقّع على بطولة العالم للدرّاجات على الطرق الحصويّة في أستراليا

فرض كنغر نفسه ضيفًا غير متوقّع على بطولة العالم للدرّاجات على الطرق الحصوية في أستراليا، بعدما قفز فجأة إلى مسار السباق أمام مجموعة من الدرّاجين خلال منافسات الرجال.
وجاءت اللقطة قرب نانوب في ولاية أستراليا الغربيّة، عندما كانت المجموعة الرئيسيّة تطارد ثلاثة درّاجين في المقدّمة. وبينما كان الدنماركي يوناس ليندبرغ يتصدّر المجموعة، ظهر الكنغر فجأة من جانب الطريق وقفز مباشرة أمام المتسابقين.
واضطرّ ليندبرغ ومواطنه ماغنوس باك كلاريس إلى تغيير مسارهما بسرعة لتجنّب الاصطدام بالحيوان، لكنّ كليهما تمكّنا من الحفاظ على توازنهما ومواصلة السباق من دون سقوط.
وعبر الكنغر الطريق كاملًا قبل أن يختفي في الجهة المقابلة، لتنتهي الحادثة من دون إصابات أو تأثير مباشر على نتيجة السباق.
وأعادت اللقطة إلى الأذهان حادثًا آخر وقع في أستراليا مطلع العام، عندما تسبّبت حيوانات كنغر بسقوط جماعي خلال طواف داون أندر، وأسفر الحادث حينها عن إصابات لعدد من الدراجين.
أمّا هذه المرّة، فمرّت الزيارة المفاجئة بسلام، وتحوّلت إلى واحدة من أغرب مشاهد البطولة.
 
 

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