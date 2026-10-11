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نادٍ إنجليزي يقرر اللعب بلا مدرب

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نادٍ إنجليزي يقرر اللعب بلا مدرب
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رياضة

2026-10-11 | 18:50
نادٍ إنجليزي يقرر اللعب بلا مدرب

الهدف اختبار نموذج جديد في إدارة الفريق

أعلن نادي فورست غرين روفرز، المنافس في الدرجة الخامسة الإنجليزية، خوض تجربة غير مألوفة تتمثّل في الاستغناء عن منصب المدير الفني، وتوزيع مهامه بين أفراد الجهاز بدل منح شخص واحد الكلمة الأخيرة في القرارات الفنية.
وكشف مالك النادي ديل فينس أنّ الفكرة قد تستمر "لبضع مباريات أو لعدة أشهر"، موضحًا أنّ الهدف منها اختبار نموذج جديد في إدارة الفريق، وصفه بأنه شكل من أشكال الابتكار في كرة القدم.
وبموجب التجربة، ستتوزع مسؤوليات التدريب وإعداد المباريات واختيار الخطط بين مجموعة من العاملين في الجهاز الفني، من دون وجود مدرّب أوّل يملك القرار النهائي بمفرده.
وأكّد فينس أنّ النادي مستعد لمنح التجربة الوقت الكافي قبل الحكم عليها، مشيرًا إلى أنّ نجاحها أو فشلها سيُقاس من خلال أداء الفريق والنتائج على أرض الملعب.
ويُعرف فورست غرين روفرز أصلًا بتبنّي أفكار غير تقليدية خارج الملعب أيضًا، إذ سبق للنادي أن لفت الأنظار بمشروعات مرتبطة بالاستدامة والبيئة.
 

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فورست غرين روفرز

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