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غاسبارت عن ميسي: من يظن نفسه؟

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غاسبارت عن ميسي: من يظن نفسه؟
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رياضة

2026-10-13 | 03:34
غاسبارت عن ميسي: من يظن نفسه؟

وجّه جوان غاسبارت، الرئيس الأسبق لبرشلونة، انتقادات حادّة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

وجّه جوان غاسبارت، الرئيس الأسبق لبرشلونة، انتقادات حادّة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب تأخّر عودته إلى ملعب "كامب نو" لتوديع جماهير النادي، معتبرًا أنّ الخلاف مع الرئيس الحالي جوان لابورتا لا يبرّر استمرار غياب حفل التكريم المنتظر.
وقال غاسبارت، خلال ظهوره في بودكاست "سولو بارا كولي" "ميسي لاعب لا جدال في قيمته، والأفضل في العالم، لكن عليه ألّا ينسى أن برشلونة فوقه"، مضيفًا بلهجة حادّة "من يظن نفسه؟ فليحذر".
وأكّد الرئيس السابق، الذي تولّى رئاسة النادي بين عامي 2000 و2003 وكان في منصبه عند انضمام ميسي بعمر 13 عامًا، أنّ تقديره للنجم الأرجنتيني لا يمنعه من انتقاد موقفه.
وتابع "سيأتي يوم يبدأ فيه انزعاجي من وضع ميسي عراقيل أمام عودته لتوديع الجماهير"، مشدّدًا على وجوب إقامة هذا الوداع بصرف النظر عن هويّة رئيس النادي.
كما أعلن أنّه لن يحضر أي تكريم يُقام لميسي إذا انتظر الأخير رحيل لابورتا عن رئاسة برشلونة.
وغادر ميسي الفريق الكاتالوني صيف 2021، بعد تعذّر تجديد عقده، من دون أن يحظى بحفل وداعي أمام الجماهير في ملعبه. 
ورغم أنّ غاسبارت ربط التأخير بالتوتر مع لابورتا، لم يثبت أن ميسي اشترط رسميًا رحيل الرئيس لإقامة التكريم.
 

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رياضة

كرة القدم

جوان غاسبارت

برشلونة

ليونيل ميسي

جوان لابورتا

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