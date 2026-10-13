غاسبارت عن ميسي: من يظن نفسه؟

وجّه جوان غاسبارت، الرئيس الأسبق لبرشلونة، انتقادات حادّة إلى النجم ، بسبب تأخّر عودته إلى ملعب "كامب نو" لتوديع جماهير النادي، معتبرًا أنّ الخلاف مع الرئيس الحالي لا يبرّر استمرار غياب حفل التكريم المنتظر.وقال غاسبارت، خلال ظهوره في بودكاست "سولو بارا " " لاعب لا جدال في قيمته، والأفضل في ، لكن عليه ألّا ينسى أن فوقه"، مضيفًا بلهجة حادّة "من يظن نفسه؟ فليحذر".وأكّد الرئيس السابق، الذي تولّى رئاسة النادي بين عامي 2000 و2003 وكان في منصبه عند انضمام ميسي بعمر 13 عامًا، أنّ تقديره للنجم الأرجنتيني لا يمنعه من انتقاد موقفه.وتابع "سيأتي يوم يبدأ فيه انزعاجي من وضع ميسي عراقيل أمام عودته لتوديع الجماهير"، مشدّدًا على وجوب إقامة هذا الوداع بصرف النظر عن هويّة .كما أعلن أنّه لن يحضر أي تكريم يُقام لميسي إذا انتظر الأخير رحيل لابورتا عن رئاسة برشلونة.وغادر ميسي الفريق الكاتالوني صيف 2021، بعد تعذّر تجديد عقده، من دون أن يحظى بحفل وداعي أمام الجماهير في ملعبه.ورغم أنّ غاسبارت ربط التأخير بالتوتر مع لابورتا، لم يثبت أن ميسي اشترط رسميًا رحيل الرئيس لإقامة التكريم.