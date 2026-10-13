فيديو - مباراة للفتيات تنقلب إلى حلبة عراك!

ALERT: Outrage after coach and referee get into a brawl and cause chaos at a 6-year-old and younger girls' flag football game in Massachusetts. Jeff Etienne, an official for over 20 years, was officiating a game for the Massachusetts Outlaws girls' flag football team when the coach yelled at him. Etienne then pushed the coach out of his face, and a fight broke out. The team stated that the coach was “frustrated with calls being made and was questioning a call about blitzes that were originally in our favor and then flipped to the other team’s favor within the course of one play.” Etienne says the 2 apoligized to each other when things calmed down and that he should have handled the situation differently. “Just like many other times that I’ve had coaches yell at me, I’ve walked away from it…. That’s what I should have done. This sort of situation should never happen in youth sports… It should never ever be that serious. We’re not playing for millions of dollars. We’re not playing in the NFL.” — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 12, 2026

تحوّلت مباراة الأميركيّة من دون احتكاك، مخصّصة لفتيات دون الثامنة، إلى عراك بين حكم ومدرّب، بعدما خرج خلاف على قرار تحكيمي عن السيطرة في مدينة ريفير بولاية ماساتشوستس الأميركية.ووقعت الحادثة خلال بطولة "غوست شوداون" على ملعب ديلا روسو، عندما اعترض مدرّب أحد فرق "ماساتشوستس أوتلاوز" على قرار يتعلّق بالضغط الدفاعي، بعدما اعتبر أنّ الحكم غيّر قراره خلال اللعبة نفسها.وبحسب شهود ، اقترب المدرّب من الحكم جيف إتيان وراح يصرخ في وجهه، قبل أن يدفعه الأخير بعيدًا عنه، ليتطوّر الخلاف إلى اشتباك بالأيدي.وتدخّل عدد من الأهالي والحاضرين للفصل بين الطرفين، فيما كانت اللاعبات الصغيرات يتابعن ما يجري.وأقرّ إتيان، الذي يعمل في التحكيم منذ 20 عامًا، بأن ردّ فعله كان خاطئًا، مؤكّدًا أنه كان عليه الابتعاد عن المواجهة، كما أعلنت الجهة المسؤولة عن الفريق أن تصرّف المدرّب لا يعكس قيمها الرياضية.وأعرب أحد أجداد اللاعبات عن غضبه من حصول الشجار أمام الأطفال.وبعد انتهاء التوتر، اعتذر الحكم والمدرّب أحدهما للآخر، وتعانقا قبل مغادرة الملعب، فيما لم يُعلن عن عقوبات رسمية بحقهما.