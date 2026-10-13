فيديو - مباراة للفتيات تنقلب إلى حلبة عراك!

تحوّلت مباراة لكرة القدم
الأميركيّة من دون احتكاك، مخصّصة لفتيات دون الثامنة، إلى عراك بين حكم ومدرّب، بعدما خرج خلاف على قرار تحكيمي عن السيطرة في مدينة ريفير بولاية ماساتشوستس الأميركية.
ووقعت الحادثة خلال بطولة "غوست تاون
شوداون" على ملعب هاري
ديلا روسو، عندما اعترض مدرّب أحد فرق "ماساتشوستس أوتلاوز" على قرار يتعلّق بالضغط الدفاعي، بعدما اعتبر أنّ الحكم غيّر قراره خلال اللعبة نفسها.
وبحسب شهود عيان
، اقترب المدرّب من الحكم جيف إتيان وراح يصرخ في وجهه، قبل أن يدفعه الأخير بعيدًا عنه، ليتطوّر الخلاف إلى اشتباك بالأيدي.
وتدخّل عدد من الأهالي والحاضرين للفصل بين الطرفين، فيما كانت اللاعبات الصغيرات يتابعن ما يجري.
وأقرّ إتيان، الذي يعمل في التحكيم منذ 20 عامًا، بأن ردّ فعله كان خاطئًا، مؤكّدًا أنه كان عليه الابتعاد عن المواجهة، كما أعلنت الجهة المسؤولة عن الفريق أن تصرّف المدرّب لا يعكس قيمها الرياضية.
وأعرب أحد أجداد اللاعبات عن غضبه من حصول الشجار أمام الأطفال.
وبعد انتهاء التوتر، اعتذر الحكم والمدرّب أحدهما للآخر، وتعانقا قبل مغادرة الملعب، فيما لم يُعلن عن عقوبات رسمية بحقهما.