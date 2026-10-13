فيديو - كرتان تدخلان المرمى.. ماذا قرّر الحكم؟

دخلت كرتان إلى الشباك خلال هجمة واحدة، لكن النتيجة كانت إلغاء الهدف، في مشهد
غير مألوف ضمن مباراة شنشي يونايتد
وفوشان نانشي، الأحد، على ملعب شيآن الدولي، في الجولة السادسة والعشرين من دوري
الدرجة الثانية الصيني.
وبدأت الواقعة في الدقيقة 48، عندما كان شنشي متقدّماً بهدفين دون رد، وبعد رمية تماس نفّذها فوشان، بقيت كرة أخرى داخل الملعب، قبل أن يستعيد أصحاب الأرض
الاستحواذ وينطلقوا في هجمة نحو المرمى.
وفيما كان لاعبو شنشي يواصلون الهجمة بالكرة المعتمدة، سدّد لاعب فوشان مامي ندياي الكرة
الإضافيّة باتّجاه منطقة جزاء فريقه، لتصل الكرتان إلى المرمى بفارق زمني ضئيل، وسط ارتباك في التعامل مع الهجمة.
وأوقف الحكم اللعب وألغى الهدف، كما أشهر البطاقة الصفراء في وجه ندياي لتدخّله بالكرة غير المستخدمة في اللعب.
وتنصّ قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
على ضرورة إيقاف المباراة إذا أثّرت كرة إضافيّة داخل الملعب على مجريات اللعب، فيما يمكن مواصلة اللعب إذا لم تتسبب بأي تدخل.
ولم تؤثّر اللقطة على نتيجة المباراة النهائية، إذ انتصر شنشي يونايتد (5-1)، بعدما سجّل مهاجمه أستريت سلماني أربعة أهداف، ليكون إلغاء هدف الكرتين أبرز تفاصيل مواجهة حُسمت بفارق كبير.