فيديو - كرتان تدخلان المرمى.. ماذا قرّر الحكم؟

🇨🇳 INSÓLITO ⚽ En la liga China, se ha metido el primer doble gol de la historia del fútbol: dos goles al mismo tiempo. Otro hito del imponente fútbol de la Mandarina Mecánica 🍊 https://t.co/cfjQbLTRez — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) October 12, 2026

دخلت كرتان إلى الشباك خلال هجمة واحدة، لكن النتيجة كانت إلغاء الهدف، في غير مألوف ضمن مباراة شنشي وفوشان نانشي، الأحد، على ملعب شيآن الدولي، في الجولة السادسة والعشرين من الدرجة الثانية الصيني.وبدأت الواقعة في الدقيقة 48، عندما كان شنشي متقدّماً بهدفين دون رد، وبعد رمية تماس نفّذها فوشان، بقيت كرة أخرى داخل الملعب، قبل أن يستعيد أصحاب الاستحواذ وينطلقوا في هجمة نحو المرمى.وفيما كان لاعبو شنشي يواصلون الهجمة بالكرة المعتمدة، سدّد لاعب فوشان مامي ندياي الإضافيّة باتّجاه منطقة جزاء فريقه، لتصل الكرتان إلى المرمى بفارق زمني ضئيل، وسط ارتباك في التعامل مع الهجمة.وأوقف الحكم اللعب وألغى الهدف، كما أشهر البطاقة الصفراء في وجه ندياي لتدخّله بالكرة غير المستخدمة في اللعب.وتنصّ قوانين مجلس على ضرورة إيقاف المباراة إذا أثّرت كرة إضافيّة داخل الملعب على مجريات اللعب، فيما يمكن مواصلة اللعب إذا لم تتسبب بأي تدخل.ولم تؤثّر اللقطة على نتيجة المباراة النهائية، إذ انتصر شنشي يونايتد (5-1)، بعدما سجّل مهاجمه أستريت سلماني أربعة أهداف، ليكون إلغاء هدف الكرتين أبرز تفاصيل مواجهة حُسمت بفارق كبير.