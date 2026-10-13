1520 دولارًا لمشاهدة برشلونة في إسطنبول!

بلغ سعر أغلى تذكرة لمواجهة غلطة سراي وبرشلونة نحو 1520 دولارًا، لكن ذلك لم يمنع نفاد جميع التذاكر قبل اللقاء المقرّر مساء الثلاثاء على ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا
.
بدأت التذاكر من نحو 57 دولارًا للفئات الأقل تكلفة، وبلغت قرابة 1014 دولارًا لمقاعد الفئة الأولى، فيما وصل سعر فئة أخرى إلى 1419 دولارًا، قبل أن تسجل المقاعد المميزة السعر الأعلى، ما جعل المواجهة الأغلى في تاريخ كرة القدم التركية
من حيث أسعار التذاكر، وفق الصحافة المحلية.
وفتح غلطة سراي باب البيع تدريجيًا اعتبارًا من 10 تشرين الأول - أكتوبر، مانحًا الأولوية لحاملي عضويات وبطاقات محدّدة، قبل توسيع البيع في اليوم
التالي، ورغم الأسعار المرتفعة، نفدت المقاعد المطروحة بالكامل، وفق تقارير صحفية تركية.
وتوقعت تقارير محلية أن تصل إيرادات التذاكر ومبيعات المتاجر الرسمية خلال يوم المباراة إلى نحو 250 مليون ليرة تركية، أي قرابة 5 ملايين دولار
.
وتنطلق المواجهة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت
، بقيادة الحكم الإيطالي ماركو غويدا، فيما يسعى غلطة سراي إلى التعويض بعد خسارته أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بينما استهل برشلونة مشواره الأوروبي
بفوز كبير على فينورد