فيديو - لا "فار"... فدخل الهاتف إلى الملعب!

🇦🇷 ¡INSÓLITO LO QUE PASÓ EN LA PRIMERA NACIONAL! Lamolina cobró penal para Godoy Cruz por una falta afuera del área y, ante la falta de VAR, Iván Zafarana apareció con un CELULAR para mostrarle al árbitro que se había equivocado. https://t.co/wqCPYwAuv4 — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 13, 2026

في غير مألوف، تحوّل هاتف محمول إلى جدل تحكيمي خلال تعادل أول بويز مع غودوي دون أهداف، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدرجة الثانية الأرجنتيني، بعدما حاول لاعب إقناع الحكم بخطأ قراره عبر إعادة مصوّرة.وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق، احتسب الحكم نيكولاس لامولينا ركلة جزاء لغودوي كروز إثر عرقلة ارتكبها إيفان زافارانا بحق أكسل ، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع أول بويز، لكنّ الإعادة أظهرت أنّ المخالفة وقعت خارج منطقة الجزاء.وخلال اعتراضات اللاعبين والجهاز الفني، عاد زافارانا إلى أرض الملعب حاملًا هاتفًا يعرض اللقطة، في محاولة لتصحيح القرار، رغم غياب تقنية حكم الفيديو المساعد عن هذه البطولة، كما اقترب مسؤول سابق في النادي بهاتف آخر.وبعد نحو 23 دقيقة من التوقف والتوتّر، تراجع لامولينا عن ركلة الجزاء واحتسب ركلة حرة، مع إبقاء الطرد. لكنه نفى لاحقًا اعتماد الصور المعروضة على الهاتف، وقال إنّه لم يتمكن من رؤيتها وإنه عدّل قراره بناءً على تنبيه مساعده.ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء سابقة لغودوي كروز، سدّدها مارتين بينو في العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وسط احتجاجات من الفريقين.