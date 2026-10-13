حبيب كمّوني وقّع كتابه "القيصر"

في أجواء طغى عليها استرجاع الزمن الجميل

في أجواء طغى عليها استرجاع الزمن الجميل ، وبحضور حشد كبير من نجوم في السبعينيات والثمانينيات، وبرعاية وحضور رئيس نادي النجمة التاريخي الحاج عمر غندور، وقّع الكابتن التاريخي للنادي الجماهيري حبيب كمّوني كتابه الذي يروي سيرته الحياتية والرياضية والعملية، وعنوانه "القيصر ... حبيب كمّوني" من تأليف الإعلامي إبراهيم وزنه.



وفي التفاصيل، فقد غصّت قاعة نقابة الصحافة بالوجوه الرياضية، التي حضرت من معظم المناطق اللبنانية. هذا، واستهُل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيبية من العريف اللبق الإعلامي الأستاذ حسن شرارة، ثم كانت وزنه، وضمّنها شرحاً تفصيلياً حول الأسباب التي دفعته إلى إطلاق اسم "القيصر" على كمّوني، لافتاً إلى سعيه لإغناء المكتبة الرياضية في ، ومباشرته بصياغة السيرة الذاتية للاعب النجمة الراحل حسن عبّود.

وأثنى المحامي خليل كمّوني على مسيرة شقيقه في ميادين اللعبة الشعبية، ومدى إخلاصه لناديه النجمة وللمنتخب الوطني، مؤكّداً أن رحلته مع تستحق التوثيق، وفيها الكثير من الجد والاجتهاد.

وتحدث راعي الحفل الحاج عمر غندور، فقال "نجتمع في لحظةٍ جميلة يلتقي فيها الأدب بالرياضة، والتوثيق بالوفاء، لنحتفي بإطلاق كتابٍ يروي سيرة أحد أعلام الكرة اللبنانية، الكابتن التاريخي لنادي النجمة ... حبيب كموني، فالرياضة، في جوهرها، ليست مجرد هواية تُمارس في أوقات الفراغ، بل هي ركنٌ من أركان بناء الإنسان والمجتمع". وفي التفاصيل، فقد غصّت قاعة نقابة الصحافة بالوجوه الرياضية، التي حضرت من معظم المناطق اللبنانية. هذا، واستهُل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيبية من العريف اللبق الإعلامي الأستاذ حسن شرارة، ثم كانت وزنه، وضمّنها شرحاً تفصيلياً حول الأسباب التي دفعته إلى إطلاق اسم "القيصر" على كمّوني، لافتاً إلى سعيه لإغناء المكتبة الرياضية في ، ومباشرته بصياغة السيرة الذاتية للاعب النجمة الراحل حسن عبّود.وأثنى المحامي خليل كمّوني على مسيرة شقيقه في ميادين اللعبة الشعبية، ومدى إخلاصه لناديه النجمة وللمنتخب الوطني، مؤكّداً أن رحلته مع تستحق التوثيق، وفيها الكثير من الجد والاجتهاد.وتحدث راعي الحفل الحاج عمر غندور، فقال "نجتمع في لحظةٍ جميلة يلتقي فيها الأدب بالرياضة، والتوثيق بالوفاء، لنحتفي بإطلاق كتابٍ يروي سيرة أحد أعلام الكرة اللبنانية، الكابتن التاريخي لنادي النجمة ... حبيب كموني، فالرياضة، في جوهرها، ليست مجرد هواية تُمارس في أوقات الفراغ، بل هي ركنٌ من أركان بناء الإنسان والمجتمع".



وأضاف "أما حديثي عن الكابتن حبيب كموني، فهو حديث معرفةٍ وتقدير، فقد عرفته نجماً متألقاً في الملعب، وقائداً يزرع الثقة في نفوس رفاقه، وإنساناً خلوقاً يرفع منسوب الاحترام أينما حضر ... نبارك للكابتن حبيب كموني هذا الكتاب الذي يخلّد مسيرته، ونحيّي كل يدٍ ساهمت في إخراجه إلى النور، أن تبقى الرياضة اللبنانية فضاءً للعطاء والتميّز، ومجالاً يرفع اسم لبنان عالياً". وأضاف "أما حديثي عن الكابتن حبيب كموني، فهو حديث معرفةٍ وتقدير، فقد عرفته نجماً متألقاً في الملعب، وقائداً يزرع الثقة في نفوس رفاقه، وإنساناً خلوقاً يرفع منسوب الاحترام أينما حضر ... نبارك للكابتن حبيب كموني هذا الكتاب الذي يخلّد مسيرته، ونحيّي كل يدٍ ساهمت في إخراجه إلى النور، أن تبقى الرياضة اللبنانية فضاءً للعطاء والتميّز، ومجالاً يرفع اسم لبنان عالياً".