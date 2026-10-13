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فاز 13-0... فأقالوه!

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فاز 13-0... فأقالوه!
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رياضة

2026-10-13 | 08:23
فاز 13-0... فأقالوه!

لم يشفع الفوز الساحق بنتيجة 13-0 لمدرّب فالنسيان الفرنسي بيار بلوا، إذ أعلن النادي إعفاءه من قيادة الفريق الأول

لم يشفع الفوز الساحق بنتيجة 13-0 لمدرّب فالنسيان الفرنسي بيار بلوا، إذ أعلن النادي، يوم أمس الاثنين، إعفاءه من قيادة الفريق الأول، بعد يومين فقط من تحقيق أكبر انتصار في تاريخه.
وكان فالنسيان قد اكتسح فريق هابارك للهواة، السبت، في الدور الخامس من كأس فرنسا، في مباراة بدا أنها تمنح بلوا فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل أن تصدر الإدارة قرارًا معاكسًا تمامًا.
وأوضح فالنسيان في بيان رسمي أنّ بلوا أُعفي من مسؤولياته اعتبارًا من الاثنين، على أن يتولّى مساعده صامويل غويتالس المهمة مؤقتًا، بمساعدة رودي ماتير، إلى حين اختيار مدرّب جديد.
وجاء القرار في ظلّ النتائج المتواضعة للفريق في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، حيث يحتلّ المركز الخامس عشر بثماني نقاط من تسع مباريات، بعد فوزين وتعادلين وخمس هزائم.
وكان بلوا، البالغ 32 عامًا، قد تسلّم قيادة الفريق بصورة مؤقتة في شباط الماضي، قبل تثبيته في منصبه خلال الصيف.
ورغم الفوز الكاسح في الكأس، فإن مواجهة فريق من درجة أدنى بستة مستويات لم تغيّر تقييم الإدارة لمسار الفريق في الدوري.
وأثار توقيت القرار اعتراضات بين مشجّعي فالنسيان، الذين انتقد بعضهم إقالة مدرّب بعد تسجيل أكبر انتصار في تاريخ النادي، فيما يواجه الجهاز الفني المؤقّت مهمّة تحسين النتائج.
 

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فاز 13-0... فأقالوه!

رياضة

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بيار بلوا

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