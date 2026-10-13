لبنان يختتم "دراجات العرب" بست برونزيات

اختتم المنتخب اللبناني للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة التي أقيمت في ، برصيد ست ميداليات برونزية، بعدما أحرز جورج واكيم، بطل لعام 2026، المركز الثالث في مسابقة الدراجة الجبلية للرجال، ليضيف الميدالية السادسة إلى حصيلة البعثة.وكان لبنان قد افتتح رصيده ببرونزية سباق الفرق ضد الساعة لفئة ، عبر الحاج وأحمد مشموشي وروبين طنقريان، قبل أن يحرز ميداليته الثانية في سباق الفرق المختلطة ضد الساعة، بواسطة نافذ كمال الدين وإسكندر بنايوت وخليل الأسمر ورامونا خليفة وتمارا زين.وجاءت البرونزية الثالثة في سباق الفرق ضد الساعة للرجال، عن طريق نافذ كمال الدين وإسكندر بنايوت وخليل الأسمر وعبد العزيز المانع، فيما أحرزت رامونا خليفة الميدالية الرابعة في سباق الفردي ضد الساعة للسيدات.وأضاف فريق السيدات المؤلف من رامونا خليفة وتمارا زين وكارول بوياجيان البرونزية الخامسة في سباق الطريق، قبل أن يُكمل واكيم الحصيلة في ختام المنافسات.وهنّأ اللبناني للدراجات الهوائية أفراد البعثة، التي ترأسها الاتحاد جان زغيب، على النتائج المحقّقة، معتبرًا الميداليات الست إنجازًا يعكس المستوى المتقدّم لرياضة الدراجات الهوائية اللبنانية في المنافسات العربية.