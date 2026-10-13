لبنان يختتم "دراجات العرب" بست برونزيات

اختتم المنتخب اللبناني للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة العربية
التي أقيمت في سوريا
، برصيد ست ميداليات برونزية، بعدما أحرز جورج واكيم، بطل لبنان
لعام 2026، المركز الثالث في مسابقة الدراجة الجبلية للرجال، ليضيف الميدالية السادسة إلى حصيلة البعثة.
وكان لبنان قد افتتح رصيده ببرونزية سباق الفرق ضد الساعة لفئة الشباب
، عبر بشارة
الحاج وأحمد مشموشي وروبين طنقريان، قبل أن يحرز ميداليته الثانية في سباق الفرق المختلطة ضد الساعة، بواسطة نافذ كمال الدين وإسكندر بنايوت وخليل الأسمر ورامونا خليفة وتمارا زين.
وجاءت البرونزية الثالثة في سباق الفرق ضد الساعة للرجال، عن طريق نافذ كمال الدين وإسكندر بنايوت وخليل الأسمر وعبد العزيز المانع، فيما أحرزت رامونا خليفة الميدالية الرابعة في سباق الفردي ضد الساعة للسيدات.
وأضاف فريق السيدات المؤلف من رامونا خليفة وتمارا زين وكارول بوياجيان البرونزية الخامسة في سباق الطريق، قبل أن يُكمل واكيم الحصيلة اللبنانية
في ختام المنافسات.
وهنّأ الاتحاد
اللبناني للدراجات الهوائية أفراد البعثة، التي ترأسها نائب رئيس
الاتحاد جان زغيب، على النتائج المحقّقة، معتبرًا الميداليات الست إنجازًا يعكس المستوى المتقدّم لرياضة الدراجات الهوائية اللبنانية في المنافسات العربية.