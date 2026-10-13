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فيديو - مدرّجات لانس تشتعل... والشرطة تتدخّل!

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فيديو - مدرّجات لانس تشتعل... والشرطة تتدخّل!
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رياضة

2026-10-13 | 19:02
فيديو - مدرّجات لانس تشتعل... والشرطة تتدخّل!

مزّق عدد من مشجعي الفريق البرتغالي شبك الحماية في المنطقة المخصّصة للضيوف

تحوّل مدرّج جماهير سبورتينغ لشبونة إلى نقطة توتّر خلال مواجهة "الفرنسي، مساء الثلاثاء، بعدما مزّق عدد من مشجعي الفريق البرتغالي شبك الحماية في المنطقة المخصّصة للضيوف، ما استدعى تدخّل عناصر الأمن.
ووقعت الحادثة خلال استراحة الشوطين على ملعب «بولار دوليليس، عندما أقدم بعض أفراد مجموعات مشجعي سبورتينغ على تمزيق الشبك في الجزء السفلي من المدرّج.
وتبع ذلك توتّر مع جماهير لانس الموجودة في القطاع المجاور، وسط رمي أكواب ومشروبات، قبل أن يمنع عناصر التنظيم محاولات بعض مشجعي الفريق الفرنسي الاقتراب من مدرّج الضيوف.
ولم تنتهِ التوتّرات مع صافرة الختام، إذ تدخّلت الشرطة مجدّدًا بالقرب من جماهير سبورتينغ، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لإبعاد مشجّعين عن الحاجز الفاصل بينهم وبين أنصار أصحاب الأرض، قبل توجّه لاعبي الفريق البرتغالي لتحية جماهيرهم.
وعلى أرض الملعب، حسم سبورتينغ المواجهة بهدفين دون ردّ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
وافتتح الكولومبي لويس سواريز التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يضيف عيسى دومبيا الهدف الثاني في الدقيقة 75.
ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، فيما تجمّد رصيد لانس عند ثلاث نقاط، بعد خسارته الأولى في المسابقة الأوروبية هذا الموسم.
 

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