فيديو – مدرّب ينهي مؤتمره الصحفي لمشاهدة برشلونة

Basın toplantısında soru gelmemesi üzerine Sarunas Jasikevicius: "Harika, teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi Barça maçını izleyelim." https://t.co/xK2Oh2eJNq — Souvess (@souvess) October 13, 2026

أنهى المدرّب الليتواني ساروناس ياسكفيتشيوس، المدير الفني لفريق فنربخشة لكرة السلة، مؤتمره الصحفي بطريقة طريفة، بعدما اقترح على الصحفيّين متابعة مباراة ، مستغلًا عدم وجود أسئلة إضافية عقب فوز فريقه على زالغيريس كاوناس الليتواني 99-80، مساء الثلاثاء.وبعد انتهاء حديثه عن المباراة، انتظر ياسكفيتشيوس أسئلة الحاضرين، لكنّ أحدًا لم يبادر إلى طرح سؤال، فقال "ممتاز، شكرًا يا أصدقاء. هيا نشاهد مباراة برشلونة".وتزامن الموقف مع مواجهة برشلونة وغلطة سراي في إسطنبول، ضمن ، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني (4-1)، في حين كان الفريق الكاتالوني لكرة السلة يخوض أيضًا مباراة أمام مكابي في الدوري ، ما يترك هوية المباراة المقصودة غير محسومة.ويرتبط ياسكفيتشيوس بعلاقة طويلة مع برشلونة، إذ سبق أن دافع عن ألوان فريقه لكرة السلة لاعبًا، قبل أن يعود إليه مدرّبًا بين عامي 2020 و2023، ثم ينتقل إلى فنربخشة.وكان المدرّب الليتواني قد أعرب خلال المؤتمر عن رضاه عن أداء فريقه أمام زالغيريس، خصوصًا في الدقائق الخمس عشرة الأولى، قبل أن يتحدّث عن تراجع التركيز واستعادة السيطرة في الشوط الثاني.ورفع فنربخشة بهذا الفوز رصيده إلى أربعة انتصارات في خمس مباريات بالمسابقة الأوروبية.