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حيدر افتتح مؤتمر تحليل البيئة في كرة القدم للهواة

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حيدر افتتح مؤتمر تحليل البيئة في كرة القدم للهواة
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رياضة

2026-10-14 | 07:16
حيدر افتتح مؤتمر تحليل البيئة في كرة القدم للهواة

هذا المؤتمر هو الأول من نوعه

افتتح الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بحضور رئيسه السيد هاشم حيدر وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام جهاد الشحف، مؤتمر عرض تحليل البيئة في كرة القدم للهواة في العالم، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحضور المحاضرين الدوليين التونسي بلحسن مالّوش والمصري عمرو محب. 
ويقام المؤتمر على مدى يومين في فندق رامادا، حيث تمّ تخصيص اليوم الأول للاتحاد اللبناني على صعيد اللجنة التنفيذية والفريق العامل بالاتحاد. أما اليوم الثاني، فهو مخصص للأندية والمدربين العاملين والأجهزة الفنية والادارية في مجال كرة القدم للأكاديميات والهواة.
في اليوم الأول، تحدث المحاضر الدولي مالّوش معبراً عن سعادته بوجوده في لبنان مرحباً برئيس الاتحاد والأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأشار إلى أن هذا البرنامج يضم 85 اتحاداً محلياً، ولبنان أحد هذه الاتحادات وهو موجود في جميع برامج فيفا التطويرية.
ولفت إلى أن البداية كانت من خلال برنامج تطوير المواهب TDS، ومن ثم وجد الاتحاد الدولي أنه من الضروري تطوير اللاعبين في سنّ مبكر، فتم تطوير البرامج بالتعاون مع المدرب الفرنسي أرسين فينغر ولبنان مشارك فيه، وقد طلب من الاتحاد الدولي إرسال مدّرب مختص في تطوير اللاعبين في سنّ مبكر.
وأضاف مالّوش أن 1% من اللاعبين في العالم هم محترفين، في حين أن الأغلبية الساحقة من اللاعبين هم من الهواة، ومن هنا تبرز أهمية هذه البرامج، مع قيام الاتحاد الدولي بوضع هذه البرامج نتيجة عدم الاهتمام بالفئات العمرية في نسبة كبيرة من دول العالم.
بعد ذلك، كانت كلمة لرئيس الاتحاد السيد هاشم حيدر رحّب فيها بالمحاضرين الدوليين شاكراً الاتحادين الدولي والآسيوي على البرامج والدورات التدريبية التي تساهم في تطوير كرة القدم اللبنانية، ومواكبة التطوّر الحاصل في العالم.
وأشار السيد حيدر إلى أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه متمنياً أن يكون له الفائدة الكبرى للأندية والمدربين لتطوير الفئات العمرية في لبنان.



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