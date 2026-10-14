فيديو - هدف قاتل... والمدرّب يتعلّق بالسقف!

Nathan Jones doing Nathan Jones things 😆 #cafc https://t.co/Pivdp6pTHh — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) October 13, 2026

لم يكتفِ مدرّب تشارلتون الإنكليزي ناثان جونز بالاحتفال بهدف التعادل القاتل أمام بيرنلي، بل تسلّق سقف مقاعد البدلاء وتعلّق به، في خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، مساء الثلاثاء، ضمن الإنكليزي "تشامبيونشيب".وكان تشارلتون يتّجه نحو الخسارة (2-1)، قبل أن يسجّل المدافع السلوفاكي إيفان ميسيك هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من تمريرة زميله هارفي نيبس.وفور دخول الشباك، انطلق جونز محتفلًا بجنون على خط الملعب، قبل أن يصعد إلى مقاعد البدلاء ويتعلّق بسقفها، محرّكًا ساقيه في ، وسط دهشة الحاضرين.لكن الاحتفال لم يكن مجرد تعبير عن الفرحة، إذ كشف المدرّب الويلزي لاحقًا أنّ أحد الموجودين خلف المنطقة الفنية كان يوجّه إليه الإهانات طوال المباراة.وقال جونز "كنت أتعرّض لإساءات من شخص خلف مقاعد البدلاء، وأردت فقط أن أُفهمه أنّ المباراة لا تنتهي قبل صافرتها ".وكان بيرنلي قد تقدّم مرتين عبر جاكوب برون لارسن ولارجي رامازاني، بينما سجّل كاين رامزي هدف تشارلتون الأول.وحرم التعادل المتأخّر بيرنلي من تحقيق أول انتصار له على أرضه في الدوري منذ نحو عام، فيما أشاد جونز بأداء لاعبيه وإصرارهم على العودة حتى الثواني الأخيرة.