فيديو - هدف قاتل... والمدرّب يتعلّق بالسقف!

لم يكتفِ مدرّب تشارلتون الإنكليزي ناثان جونز بالاحتفال بهدف التعادل القاتل أمام بيرنلي، بل تسلّق سقف مقاعد البدلاء وتعلّق به، في مشهد طريف
خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، مساء الثلاثاء، ضمن دوري الدرجة الأولى
الإنكليزي "تشامبيونشيب".
وكان تشارلتون يتّجه نحو الخسارة (2-1)، قبل أن يسجّل المدافع السلوفاكي إيفان ميسيك هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من تمريرة زميله هارفي نيبس.
وفور دخول الكرة
الشباك، انطلق جونز محتفلًا بجنون على خط الملعب، قبل أن يصعد إلى مقاعد البدلاء ويتعلّق بسقفها، محرّكًا ساقيه في الهواء
، وسط دهشة الحاضرين.
لكن الاحتفال لم يكن مجرد تعبير عن الفرحة، إذ كشف المدرّب الويلزي لاحقًا أنّ أحد الموجودين خلف المنطقة الفنية كان يوجّه إليه الإهانات طوال المباراة.
وقال جونز "كنت أتعرّض لإساءات من شخص خلف مقاعد البدلاء، وأردت فقط أن أُفهمه أنّ المباراة لا تنتهي قبل صافرتها الأخيرة
".
وكان بيرنلي قد تقدّم مرتين عبر جاكوب برون لارسن ولارجي رامازاني، بينما سجّل كاين رامزي هدف تشارلتون الأول.
وحرم التعادل المتأخّر بيرنلي من تحقيق أول انتصار له على أرضه في الدوري منذ نحو عام، فيما أشاد جونز بأداء لاعبيه وإصرارهم على العودة حتى الثواني الأخيرة.