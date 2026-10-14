فيديو - يامال يُفرح طفلًا بهدية غير متوقّعة!

🚨This kid will never forget Lamine Yamal https://t.co/X0t6lcHElB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 14, 2026

حقّق طفل صغير أمنيته بالحصول على تذكار من نجمه المفضّل لامين يامال، بعدما منحه لاعب سترته الرياضية قبل مواجهة غلطة سراي ، مساء الثلاثاء، ضمن .ووقعت اللقطة على أرض ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، خلال اللحظات التي سبقت انطلاق المباراة، عندما كان يامال يبادل الأطفال المرافقين للاعبين التحية والعناق.وبينما كان النجم الإسباني يستعدّ للعودة إلى زملائه، اقترب منه أحد الأطفال وطلب سترته، فلم يتردّد يامال في خلعها وتقديمها إليه.وما إن تسلّم الطفل الهدية حتى ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه، قبل أن ينطلق مبتعدًا وهو يحمل السترة التي حصل عليها من لاعب برشلونة.وجاء هذا الموقف قبل أمسية ناجحة ليامال داخل الملعب أيضًا، إذ ساهم في فوز برشلونة على غلطة سراي (4-1)، بعدما صنع هدفين لزملائه، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.وكان يامال قد ساعد في تسجيل هدف التقدّم الذي أحرزه فيرمين لوبيز، قبل أن يقدّم تمريرة أخرى سجّل منها أنتوني غوردون الهدف الثالث.وهكذا، خرج برشلونة بانتصار كبير، بينما غادر الطفل أرض الملعب بتذكار لن ينساه من أحد أبرز نجوم .