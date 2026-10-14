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فيديو - من فينيسيوس إلى الأرجنتين.. الشعر ضحية!

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فيديو - من فينيسيوس إلى الأرجنتين.. الشعر ضحية!
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رياضة

2026-10-14 | 18:13
فيديو - من فينيسيوس إلى الأرجنتين.. الشعر ضحية!

تسبّبت لقطة شدّ شعر في طرد لاعبة المنتخب الأرجنتيني صوفيا دومينغيز

تسبّبت لقطة شدّ شعر في طرد لاعبة المنتخب الأرجنتيني صوفيا دومينغيز، خلال المباراة الودّيّة التي جمعت منتخب بلادها بنظيره البرازيلي، وانتهت بالتعادل (2-2)، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم للسيدات 2027.
وجاءت الواقعة في الدقيقة 57، عندما حاولت البرازيلية كيرولين تنفيذ رمية تماس، قبل أن تتدخل دومينغيز وتمسك بشعر منافستها، لتشهر الحكمة البطاقة الحمراء مباشرة في وجهها، ويكمل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعشر لاعبات.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني، يوم 10 تشرين الأوّل - أكتوبر، بعدما أمسك بشعر ناثان ساليبا، في لقطة انتهت بإلغاء هدفه عقب مراجعة تقنية الفيديو.
وعلى صعيد المباراة، تقدّمت البرازيل بهدفَي بيا زانيراتو وجيو غاربيليني، قبل أن تقلّص دايانا فالفان الفارق للأرجنتين، وتدرك فلورنسيا بونسيغوندو التعادل من ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني.
ورغم التفوّق العددي لصاحبات الأرض لأكثر من نصف ساعة، حافظت الأرجنتين على النتيجة حتى صافرة النهاية في ملعب أرينا بيرنامبوكو قرب ريسيفي، بعدما كانت قد خسرت المباراة الودية الأولى أمام البرازيل بنتيجة (3-1)، لتختتم مواجهتيها بنتيجة معنوية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وتألّقت الحارسة الأرجنتينية إسبوندا في الدقائق الأخيرة، بتصدّيات حاسمة منعت المنتخب البرازيلي من استعادة تقدّمه رغم محاولاته المتكرّرة.
 
 

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صوفيا دومينغيز

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