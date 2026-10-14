فيديو - من فينيسيوس إلى الأرجنتين.. الشعر ضحية!

🇦🇷🇧🇷 En el Superclásico de las Américas una argentina homenajeó a Vinicius y le tiró del pelo a una brasileña JJAJAJASFJ https://t.co/OajeulXePc — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) October 14, 2026

تسبّبت لقطة شدّ شعر في طرد لاعبة المنتخب الأرجنتيني صوفيا دومينغيز، خلال المباراة الودّيّة التي جمعت منتخب بلادها بنظيره البرازيلي، وانتهت بالتعادل (2-2)، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس للسيدات 2027.وجاءت الواقعة في الدقيقة 57، عندما حاولت البرازيلية كيرولين تنفيذ رمية تماس، قبل أن تتدخل دومينغيز وتمسك بشعر منافستها، لتشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجهها، ويكمل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعشر لاعبات.وأعادت الحادثة إلى الأذهان طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة وفياريال بالدوري الإسباني، يوم 10 تشرين الأوّل - أكتوبر، بعدما أمسك بشعر ناثان ساليبا، في لقطة انتهت بإلغاء هدفه عقب مراجعة تقنية الفيديو.وعلى صعيد المباراة، تقدّمت البرازيل بهدفَي بيا زانيراتو وجيو غاربيليني، قبل أن تقلّص دايانا فالفان الفارق للأرجنتين، وتدرك فلورنسيا بونسيغوندو التعادل من ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني.ورغم التفوّق العددي لصاحبات لأكثر من نصف ساعة، حافظت الأرجنتين على النتيجة حتى صافرة النهاية في ملعب أرينا بيرنامبوكو قرب ريسيفي، بعدما كانت قد خسرت المباراة الودية الأولى أمام البرازيل بنتيجة (3-1)، لتختتم مواجهتيها بنتيجة معنوية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة.وتألّقت الحارسة الأرجنتينية إسبوندا في الدقائق ، بتصدّيات حاسمة منعت المنتخب البرازيلي من استعادة تقدّمه رغم محاولاته المتكرّرة.