فيديو - فالديراما يودّع شعره الشهير!

تخلّى أسطورة الكولومبية كارلوس فالديراما عن شعره المجعّد الشهير، بعدما حلقه بالكامل، منهياً بذلك إطلالة رافقته طوال مسيرته في الملاعب وبعد الاعتزال.ونشر فالديراما، البالغ 65 عامًا تسجيلًا عبر حسابه على " "، ظهر فيه جالسًا إلى جانب زوجته إلفيرا ريدوندو، التي تولّت حلاقة شعره باستخدام ماكينة كهربائية، حتى بدا حليق الرأس.وأرفق القائد السابق لمنتخب المقطع بعبارة "يا جماعتي، هو اليوم المنتظر"، مع وسم "كلّ شيء بخير"، بعدما مهّد لهذا التغيير قبل أيام بمنشور ألمح فيه إلى اقتراب اتخاذه قرارًا بشأن مظهره.وتخلّلت الفيديو مداعبات بين الزوجين حول ردود فعل أفراد العائلة، ولا سيما الأحفاد، قبل أن تطلق عليه ريدوندو لقب "فالديراما الأصلع"، فيردّ مبتسمًا معبرًا عن إعجابه بمظهره الجديد.وأثار التغيير تساؤلات عن احتمال استخدام في المقطع، لكنّ ريدوندو أكّدت لصحفي كولومبي أنّ الحلاقة حقيقية، وأنّ الهدف منها مجرد تغيير المظهر.ويُعدّ فالديراما أحد أبرز لاعبي في تاريخ كولومبيا، وقد شارك مع منتخب بلاده في نهائيات ثلاث مرات، أعوام 1990 و1994 و1998، واشتهر طوال عقود بشعره الأشقر الذي شكّل جزءًا من صورته لدى الجماهير.