باركولا يصنع التاريخ مع ليفربول

دخل برادلي باركولا تاريخ ليفربول، بعدما أصبح أول لاعب فرنسي يسجّل ثلاثية بقميص النادي الإنجليزي منذ تأسيسه قبل 134 عامًا، خلال مواجهة لاسك النمساوي، أمس الأربعاء، ضمن .وافتتح البالغ 24 عامًا رصيده التهديفي مع ليفربول بطريقة استثنائية، إذ كانت أهدافه الثلاثة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من الصيف الماضي، كما شكّلت أول ثلاثية في مسيرته الاحترافية.وسجّل باركولا هدفه الأول في الدقيقة 24، مستفيدًا من تمريرة لويس كوماس، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 38، إثر تعاون مع الألماني فيرتز، وأكمل إنجازه في الدقيقة 66، بعدما تابع عرضية منخفضة من الهولندي جيريمي فريمبونغ داخل الشباك.وانضم الفرنسي بهذه الثلاثية إلى قائمة من اللاعبين الذين أحرزوا ثلاثة أهداف في مباراة أوروبية واحدة لليفربول، بينهم محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز، لتكون الثلاثية الثالثة عشرة للنادي في تاريخ كأس ودوري الأبطال، باستثناء الأدوار التمهيدية.وجاء الإنجاز خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول (6-3) خارج أرضه، بعدما عانى باركولا بداية صعبة مع الفريق، ليحوّل ظهوره السابع إلى محطة بارزة في مسيرته الجديدة.