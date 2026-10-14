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فيديو - إنزو يُسقط الحكم أرضًا في دوري الأبطال

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فيديو - إنزو يُسقط الحكم أرضًا في دوري الأبطال
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رياضة

2026-10-14 | 18:27
فيديو - إنزو يُسقط الحكم أرضًا في دوري الأبطال

اصطدم اللاعب الأرجنتيني بيابلونسكي ودفعه أثناء اندفاعه نحو الكرة

تحوّل الحكم الألماني سفين يابلونسكي إلى جزء من إحدى أغرب اللقطات في دوري أبطال أوروبا، بعدما أسقطه الأرجنتيني إنزو فرنانديز أرضًا خلال مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، الأربعاء، على ملعب الاتحاد.
وبدأت الواقعة عندما أعاد مدافع سيتي عبد القادر خوسانوف الكرة نحو فرنانديز، الذي كان يتقدّم بسرعة من أجل تسديدها مباشرة باتجاه المرمى، قبل أن يجد الحكم واقفًا في مساره.
واصطدم اللاعب الأرجنتيني بيابلونسكي ودفعه أثناء اندفاعه نحو الكرة، فسقط الحكم على العشب، بينما توقّفت محاولة التسديد التي أرادها لاعب الوسط.
وأظهرت المشاهد فرنانديز مستاءً من اعتراض الحكم طريقه، لكنّه تابع اللعب مباشرة من دون الدخول في نقاش معه، في حين نهض يابلونسكي واستمر في إدارة المباراة من دون اتخاذ إجراء انضباطي بحق اللاعب.
ولم تتوقّف الهجمة عند هذا الاصطدام، إذ وصلت الكرة لاحقًا إلى زملاء فرنانديز، وكاد النرويجي إرلينغ هالاند أن يسجّل بضربة رأس ارتطمت بالعارضة.
وجاءت الحادثة في الشوط الثاني من المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري، وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي (4-2)، بعدما سجّل إيرلينغ هالاند هدفي الفريق الإنكليزي، فيما أحرز ديزيريه دويه وعثمان ديمبيليه وفيتينيا وماغنيس أكليوش أهداف الفريق الفرنسي.
 
 

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رياضة

كرة القدم

سفين يابلونسكي

إنزو فرنانديز

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