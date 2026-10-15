ماجد سلطان: شباب الأهلي يرفع سقف التحدي بتنظيم دولية السلة في زمن قياسي

رحّب ماجد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، بالفرق المشاركة في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، في بلدهم الثاني الإمارات، متمنياً لهم طيب الإقامة وتحقيق أقصى استفادة من هذه المشاركة، سواء على المستوى الفني أو من خلال الاحتكاك بمدارس مختلفة في كرة السلة، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين وتعزيز خبراتهم.ووجّه ماجد سلطان الشكر إلى مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وإلى معالي الفريق محمد المري، تقديراً للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى أن معالي الفريق وجّه بضرورة تنظيم بطولة مثالية تليق بمكانة النادي، الذي يمتلك خبرات في استضافة البطولات القارية والعالمية، ويحظى بإشادة الاتحادات الدولية والقارية بالمستوى التنظيمي لبطولاته، مؤكداً أن هذا الدعم والاهتمام يمثلان ركيزة أساسية لنجاح المبادرات الرياضية والتنظيمية للنادي.كما وجّه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، وإلى الإماراتي لكرة السلة برئاسة عبد اللطيف والشركات الراعية "إماراتك" الراعي الرسمي و"ماي دبي" على دعمهم المتواصل للنادي وإسهاماتهم في إنجاح البطولة، مشيداً بدور الشركاء في توفير المقومات اللازمة لتنظيم حدث يجمع نخبة من الأندية والآسيوية.وقال ماجد سلطان "استضافة بطولة دولية بهذا الحجم، سواء من حيث عدد الفرق المشاركة أو الأسماء التي تضمها، كانت تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، لا سيما أن الاتفاق على تنظيمها جاء خلال فترة زمنية قياسية، لكن اسم نادي شباب الأهلي وخبراته المتراكمة في تنظيم البطولات بمختلف الألعاب الرياضية منحانا الثقة لقبول التحدي والعمل على إخراج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة النادي وسمعته الرياضية، واليوم وصلنا إلى ضربة البداية بعد جهود كبيرة من جميع الأطراف".وأضاف "نتوجه بالشكر إلى إبراهيم الدسوقي، لشركة غلوبال أكتيف سبورتس، على جهوده في تنظيم البطولة، ونتطلع إلى تقديم نسخة مميزة تليق بمكانة كرة السلة، وتعكس قدرة نادي شباب الأهلي على استضافة وتنظيم البطولات الدولية وفق أعلى المعايير".وأكد ماجد سلطان أن المكاسب التي تحققها مثل هذه البطولات تتجاوز النواحي الفنية والنتائج داخل الملعب، لتشمل بناء علاقات قوية بين الأندية، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات فيما بينها، مشيراً إلى أن هذه الجوانب تمثل أحد الأهداف السامية للرياضة، وتسهم في توطيد العلاقات بين المؤسسات الرياضية، إلى جانب دورها في تطوير اللعبة والارتقاء بمستوياتها.