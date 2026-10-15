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شباب الأهلي يستهلّ مشواره في دولية السلة بالفوز على شرطة حلب

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شباب الأهلي يستهلّ مشواره في دولية السلة بالفوز على شرطة حلب
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رياضة

2026-10-15 | 18:09
شباب الأهلي يستهلّ مشواره في دولية السلة بالفوز على شرطة حلب

استهلّ فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة بالفوز على شرطة حلب السوري

استهلّ فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة بالفوز على شرطة حلب السوري (88-76)، في المباراة التي جمعتهما بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى.
وتقام البطولة برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس، بمشاركة 8 أندية عربية وآسيوية.
وفرض شباب الأهلي أفضليته على مجريات اللقاء، بعدما أنهى الربع الأول متقدماً (28-17)، مستفيداً من فاعليته الهجومية من داخل القوس وخارجه، وتألق غلين روبنسون وجاز فيرغيسون، إلى جانب التنظيم الدفاعي الذي حدّ من محاولات الفريق السوري.
وحاول شرطة حلب تقليص الفارق في الربع الثاني، ونجح في الاقتراب إلى 7 نقاط عند النتيجة 39-32، لكن شباب الأهلي استعاد زمام المبادرة، ورفع الفارق إلى 14 نقطة مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 46-32.
واستمر التفوق الإماراتي في الربع الثالث، رغم محاولات الفريق السوري العودة إلى أجواء المباراة، لينتهي هذا الربع بتقدم شباب الأهلي (69-56)، قبل أن يحافظ على أفضليته في الفترة الأخيرة ويحسم المواجهة بنتيجة 88-76، مسجلاً فوزه الأول في البطولة.
وتُوّج غلين روبنسون بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً مميزاً بتسجيله 31 نقطة، إلى جانب 15 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما أضاف جاز فيرغيسون 17 نقطة و8 تمريرات حاسمة، وأسهم أسان بوي بـ14 نقطة و7 متابعات، وقيس عمر بـ10 نقاط و6 متابعات.
وفي صفوف شرطة حلب، سجل شاكور بوتيات 17 نقطة و7 تمريرات حاسمة، وأضاف جاباري نرسيس 15 نقطة و10 متابعات، وجادين مارتين 11 نقطة و4 متابعات.
ويلتقي شباب الأهلي غداً الجمعة مع القرين الكويتي، فيما يواجه شرطة حلب فريق الأنطوني بعبدا اللبناني، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وأدار المباراة اللبناني زياد طنوس والمصريان وائل إبراهيم ومحمد ريان.
 

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