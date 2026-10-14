هالاند يحطّم رقم ميسي التاريخي

حطّم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 60 هدفًا في تاريخ ، خلال مواجهة ، مساء الأربعاء.وبلغ هالاند الهدف الستين في مباراته الستين بالمسابقة، بعدما سجّل برأسه في الدقيقة 53، متفوّقًا بفارق 20 مباراة على ميسي، الذي احتاج إلى 80 مواجهة لبلوغ الرصيد نفسه.ولم يكتفِ المهاجم النرويجي بهذا الإنجاز، إذ أضاف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 75، رافعًا رصيده إلى 61 هدفًا، رغم خسارة فريقه أمام ضيفه الفرنسي (4-2).وحقّق هالاند رقمًا قياسيًا آخر، بعدما أصبح أصغر لاعب يصل إلى 60 هدفًا في البطولة بعمر 26 عامًا و85 يومًا، متقدّمًا بيوم واحد على ميسي الذي بلغ هذا الإنجاز بعمر 26 عامًا و86 يومًا.وعلى مستوى مانشستر سيتي، رفع هالاند رصيده إلى 38 هدفًا في ، ليتجاوز الرقم السابق للأرجنتيني سيرخيو أغويرو، صاحب 36 هدفًا.وكان سان جيرمان قد تقدّم بثلاثية ديزيريه دويه وعثمان ديمبيليه وفيتينيا، قبل أن يضيف ماغنيس أكليوش الهدف الرابع، فيما سجّل هالاند هدفي أصحاب ، وذلك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية هذا الموسم.