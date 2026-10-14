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هالاند يحطّم رقم ميسي التاريخي

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هالاند يحطّم رقم ميسي التاريخي
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رياضة

2026-10-14 | 18:54
هالاند يحطّم رقم ميسي التاريخي

أصبح أسرع لاعب يصل إلى 60 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا

حطّم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًا باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 60 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء.
وبلغ هالاند الهدف الستين في مباراته الستين بالمسابقة، بعدما سجّل برأسه في الدقيقة 53، متفوّقًا بفارق 20 مباراة على ميسي، الذي احتاج إلى 80 مواجهة لبلوغ الرصيد نفسه.
ولم يكتفِ المهاجم النرويجي بهذا الإنجاز، إذ أضاف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 75، رافعًا رصيده الأوروبي إلى 61 هدفًا، رغم خسارة فريقه أمام ضيفه الفرنسي (4-2).
وحقّق هالاند رقمًا قياسيًا آخر، بعدما أصبح أصغر لاعب يصل إلى 60 هدفًا في البطولة بعمر 26 عامًا و85 يومًا، متقدّمًا بيوم واحد على ميسي الذي بلغ هذا الإنجاز بعمر 26 عامًا و86 يومًا.
وعلى مستوى مانشستر سيتي، رفع هالاند رصيده إلى 38 هدفًا في دوري الأبطال، ليتجاوز الرقم السابق للأرجنتيني سيرخيو أغويرو، صاحب 36 هدفًا.
وكان باريس سان جيرمان قد تقدّم بثلاثية ديزيريه دويه وعثمان ديمبيليه وفيتينيا، قبل أن يضيف ماغنيس أكليوش الهدف الرابع، فيما سجّل هالاند هدفي أصحاب الأرض، وذلك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية هذا الموسم.
 

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