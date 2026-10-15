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الأنطوني بعبدا يفوز على القرين الكويتي في دولية سلة شباب الأهلي

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الأنطوني بعبدا يفوز على القرين الكويتي في دولية سلة شباب الأهلي
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رياضة

2026-10-15 | 18:11
الأنطوني بعبدا يفوز على القرين الكويتي في دولية سلة شباب الأهلي

حقّق فريق الأنطوني بعبدا الفوز على القرين الكويتي (90-69)

حقّق فريق الأنطوني بعبدا الفوز على القرين الكويتي (90-69) بعد تقدّمه في الأرباع الثلاثة الأولى (26-20و50-37 و72-54)، في إطار منافسات المجموعة الأولى لبطولة شباب الأهلي دبي لكرة السلة التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس، بمشاركة 8 أندية عربية وآسيوية.
البداية كانت متقاربة حيث تعادلت النتيجة (8-8)، قبل أن يفرض الأنطوني أفضليته بانتصاف الربع الأول بقيادة جيرمياه غامبريل ويتقدّم (20-10) ما أجبر مدرب الفريق الكويتي على طلب "تايم اوت"، تحسّن بعده أداء فريقه باعتماد دفاع المنطقة و"الفاست بريك" فتقلّص الفارق (24-18)، فكان "تايم اوت" لمدرّب الفريق اللبناني رالف عقل، حافظ بعده الأنطوني على التقدّم (26-20) بنهاية الربع الأول.
لوف روبنسون تحرّك جيّداً في هجوم القرين مطلع الربع الثاني فتقلّص الفارق إلى سلّة واحدة (33-31)، قبل أن يعود الأنطوني مرّة جديدة لفرض أفضليّته وتوسيع الفارق مع ديكمبي ديكسون هذه المرة (50-37) بنهاية الشوط الأوّل للمباراة.
أفضليّة الأنطوني ظهرت بشكلٍ أكبر في الربع الثالث مع تحسن الاداء الدفاعي للفريق اللبناني واستمرار تألّق ديكسون وغامبريل فارتفع الفارق إلى 18 نقطة (60-42)، قبل أن ينتهي الجزء (72-54)، وبدا أنّ الأنطوني ممسك بمجريات المباراة على الرغم من المحاولات الكويتية للعودة مع جهود غلين كوزي ولوف روبنسون، حيث بقي التقدّم لبنانيّاً إلى نهاية المباراة (90-69).
جيرمياه غامبريل سجّل 23 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات حاسمة وأضاف ديكمبي ديكسون 19 نقطة و7 متابعات وجو أبو سمرا 15 نقطة و5 متابعات وعمر الجمل 10 نقاط و7 متابعات وانطوني عاصي 12 نقطة و4 متابعات و4 تمريرات حاسمة.
ومن الفريق الكويتي سجل غلين كوزي 22 نقطة مع 4 متابعات وأضاف لوف روبنسون 16 نقطة و7 متابعات ووايفرلي اوستن 11 نقطة و13 متابعة.
جائزة أفضل في المباراة ذهبت إلى لاعب الأنطوني بعبدا جيرميا غامبريل الذي استلمها من رئيس نادي الأنطوني بعبدا الأب أنطونيوس عوكر.
قاد المباراة الحكام، اليمني طه الحاشدي والسوري محي الدين خطاب والتونسي أشرف بداي.
 

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