فيديو - 17 ثانية لأغرب ركلة جزاء ضائعة!

أضاع الجامايكي ترايفون ريد، لاعب ماونت بليزانت، ركلة جزاء بطريقة غير مألوفة، بعدما استغرق نحو 17 ثانية في الاقتراب من بخطوات بطيئة، قبل أن يسدّدها بين يدي الحارس، خلال مواجهة كلوب ساندو في ذهاب نصف للأندية.وجاءت اللقطة في الدقيقة 36، حين حصل الفريق الجامايكي على ركلة جزاء بينما كان متقدّمًا بهدف دون رد، فتولّى ريد تنفيذها، وبدأ التحرك نحو الكرة بخطوات قصيرة متتابعة، كأنه يتقدّم بالحركة البطيئة، في محاولة لإرباك حارس الفريق المنافس، وسط ترقّب لاعبي الفريقين حتى اللحظة .لكنّ الحارس تيشورن راغو حافظ على تركيزه، وانتظر التسديدة التي افتقرت إلى القوّة والدقّة، ليتصدّى لها بسهولة ويحرم ماونت بليزانت من فرصة تعزيز تقدّمه.وكان وارنر قد افتتح التسجيل للفريق الجامايكي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك دانيال ديفيد التعادل لكلوب ساندو في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة (1-1) على ملعب هاسلي كروفورد في ترينيداد وتوباغو.وأبقت النتيجة بطاقة التأهّل إلى النهائي معلّقة حتى مباراة الإياب المقرّرة في يوم 22 تشرين الأوّل - أكتوبر، بعدما دفع ماونت بليزانت ثمن الفرصة الضائعة في الشوط الأول، في وقت تحوّلت فيه طريقة تنفيذ ركلة الجزاء إلى أبرز مشاهد اللقاء.