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فيديو - الشماريخ تغرق ملعب أياكس بالدخان!

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فيديو - الشماريخ تغرق ملعب أياكس بالدخان!
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رياضة

2026-10-15 | 18:16
فيديو - الشماريخ تغرق ملعب أياكس بالدخان!

غطّى دخان الشماريخ والألعاب النارية أرضية ملعب "بوليود"

توقّفت مباراة هايدوك سبليت الكرواتي وأياكس أمستردام الهولندي نحو 12 دقيقة، بعدما غطّى دخان الشماريخ والألعاب النارية أرضية ملعب "بوليود"، الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي.
وجاءت الحادثة في الدقيقة 76 تقريبًا، حين أشعل مشجّعون من الفريق المضيف كميات كبيرة من الشماريخ في المدرّجات، لتنتشر سحب كثيفة من الدخان وتحجب الرؤية عن اللاعبين والحكام.
وقرّر الحكم النمسوي كريستيان بيترو تشيوكيركا إيقاف اللعب وإرسال اللاعبين إلى غرف الملابس، بالتزامن مع استعداد أياكس لإجراء أربعة تبديلات، وبعد انقشاع الدخان، عاد الفريقان إلى الملعب واستُكملت المباراة.
وكان هايدوك متقدّمًا بهدفين مقابل هدف عند توقّف اللعب، بعدما افتتح عبدولي سانيانغ التسجيل للفريق الكرواتي في الدقيقة 37، قبل أن يعادل دافي كلاسن لأياكس مطلع الشوط الثاني، ويعيد مارين شوتيتشيك التقدّم لأصحاب الأرض.
وانتهت المواجهة بفوز هايدوك سبليت (2-1)، رغم محاولات أياكس إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.
وسبقت المباراة اضطرابات بين مجموعات من مشجّعي الفريقين في وسط مدينة سبليت، تدخّلت خلالها الشرطة الكرواتية لمنع مواجهات واسعة، وأوقفت 57 شخصًا. 
كما كان أياكس قد أصدر تحذيرات لأنصاره بشأن سلامتهم أثناء وجودهم في المدينة، ودعاهم إلى الالتزام بإرشادات التنقّل إلى الملعب.
 
 

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رياضة

كرة القدم

هايدوك سبليت

أياكس أمستردام

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