سيسيه يحطّم رقمًا تاريخيًا مع ميلان

دخل ألفادجو سيسيه تاريخ الأوروبية، بعدما أصبح أصغر لاعب إيطالي يسجّل ثلاثية في إحدى البطولات الأوروبية الكبرى، خلال فوز على مضيفه سالزبورغ النمسوي (4-0)، الخميس، ضمن .وحقّق سيسيه الإنجاز بعمر 19 عامًا و358 يومًا، بعدما سجّل أهدافه الثلاثة خلال أول 49 دقيقة من المباراة، ليحطّم الرقم القياسي السابق على مستوى اللاعبين الإيطاليين.وافتتح لاعب ميلان التسجيل في الدقيقة 15 بضربة رأس، مستفيدًا من عرضية أوماري هاتشينسون، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، إثر تمريرة من دافيدي بارتيساغي.ومع انطلاق الشوط الثاني، أكمل سيسيه ثلاثيته في الدقيقة 49، بعدما تابع تمريرة أدريان رابيو داخل الشباك، قبل أن يؤكّد حكم الفيديو صحة الهدف عقب مراجعة احتمال وجود تسلّل.وأصبح اللاعب الشاب أوّل من يسجّل ثلاثية أوروبية لميلان منذ فيليبو إنزاغي عام 2002، عندما أحرز ثلاثة أهداف في مرمى ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني بدوري أبطال .كما رفع سيسيه رصيده إلى خمسة أهداف خلال أول سبع مباريات مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.وأضاف غونسالو راموس الهدف الرابع لميلان في الدقيقة 72، ليكتمل الانتصار خارج أرضه، في ليلة استثنائية للاعب الإيطالي الشاب.