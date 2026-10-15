فيديو - كلبة أرتيتا تتوسّط أبطال إنكلترا!

حضرت الكلبة "وين" الصورة الرسمية لفريق الإنكليزي لموسم 2026-2027، بعدما شاركت لاعبي الفريق ومدرّبهم الإسباني ميكيل أرتيتا جلسة التصوير في مقرّ التدريبات، في أضاف طابعًا طريفًا إلى المناسبة السنوية.وظهرت "وين"، وهي من فصيلة اللابرادور البني، إلى جانب أفراد الفريق، فيما وُضع كأسا الدوري الإنكليزي والدرع الخيرية أمام اللاعبين، احتفالًا بإنجازات النادي خلال الأشهر الماضية.وتعود قصة الكلبة مع أرسنال إلى عام 2023، عندما قرّر أرتيتا إحضارها إلى مركز التدريبات، ضمن مساعيه لتحسين الأجواء داخل المجموعة، وتخفيف الضغوط النفسية عن اللاعبين، وتعزيز العلاقات بينهم بعيدًا عن المنافسات.ومنذ ذلك الحين، أصبحت "وين" جزءًا مألوفًا من الحياة اليومية في النادي، وترافق اللاعبين في بعض الأنشطة، فيما تحظى باهتمام خاص من الجهاز الفني والعاملين في مركز التدريبات.وجاءت مشاركتها في جلسة التصوير بعد موسم تُوّج فيه أرسنال بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ 22 عامًا، لتظهر مع الفريق الذي أعاد الكأس إلى شمال .وبذلك حافظت على مكانتها بوصفها أحد الوجوه غير التقليدية في معسكر الفريق اللندني.وفي المقابل، غاب المدافع الفرنسي ويليام صاليبا بسبب موعد طبي، بحسب توضيح النادي، بعدما أثار عدم ظهوره تساؤلات بين الجماهير.