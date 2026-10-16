الأنطوني يهزم شرطة حلب ويعبر لنصف نهائي دولية شباب الأهلي بالسلة

لحق فريق الأنطوني اللبناني بفريق شباب دبي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على شرطة حلب السوري (119-62)، بعدما انتهت الأشواط الثلاثة الأولى بنتيجة (32-17 و67-37 و95-46)، في المباراة الثانية لثاني أيام بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة 2026، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي وتحت اشراف الاماراتي لكرة السلة ومن تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.دخل الأنطوني المباراة وهو يُدرك أنّها بوّابة العبور إلى الدور نصف النهائي، كونه فاز بمباراته الأولى، وفي الثالثة سيتواجه مع شباب الأهلي دبي، في مباراة ستحدّد بطل المجموعة الأولى ووصيفه.بدوره فريق شرطة حلب كان يطمح الى إنعاش أمله بالتأهّل من خلال الفوز بعد خسارته المباراة الأولى، ولكنّ الفريق اللبناني أظهر تفوّقاً ملحوظاً من البداية حيث كان الأكثر اصراراً على الفوز، وسيطر على مجريات المباراة الى نهايتها.جيرمايا غامبريل سجل للانطوني 24 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، وأضاف ديكمبي ديكسون 23 نقطة مع 10 متابعات وبرندون هانتلي 11 نقطة و13 متابعة و6 تمريرات حاسمة، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة وتسلم جائزته من رئيس نادي الأنطوني بعبدا الأب انطونيوس عوكر.في المقابل، كان جاباري نرسيس أفضل مسجّل لفريق شرطة حلب برصيد 11 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف كل من وائل جليلاتي وبشار الحسين 9 نقاط.قاد المباراة ، الاماراتي الزعابي والمصريان وائل ومحمد ريان.