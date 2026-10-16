شباب الأهلي دبي يتفوق على القرين ويضمن التأهل إلى نصف نهائي دولية السلة

ضمن فريق شباب الاهلي دبي التأهل الى الدور نصف النهائي للبطولة الدولية في كرة السلة التي يستضيفها بصالة الشيخ بن مكتوم، بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، وجاء على حساب القرين بنتيجة (101-84)، بعد ان أنهى الأشواط الثلاثة الاولى (36-17 و57-40 و80-68)، وهي الخسارة الثانية توالياً للفريق الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى.وكان شباب الأهلي دبي قد فاز في مباراته الاولى على فريق شرطة حلب السوري، في افتتاح البطولة التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي وتحت اشراف الاماراتي لكرة السلة ومن تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.سيطر الفريق الإماراتي على بداية المباراة ونجح بفرض التقدم سريعاً (18-8) في منتصف الربع الأول، ما أجبر القرين يحيى كليب على طلب "تايم أوت"، لمحاولة وضع لاعبيه على السكة الدفاعية الصحيحة، ولكن لاعبي المدرب وائل بدر أكملوا تفوقهم وحسموا الربع الأول (36-17) في ظل تميّز هجومي كبير في التسجيل من داخل وخارج القوس، وعلى الرغم من تحسّن أداء الفريق الكويتي في الربع الثاني ونجاحه بالرد على سلات شباب الاهلي الا أن الأخير حافظ على تقدمه في منتصف المباراة (57-40).الفريق الكويتي واصل التحسّن في الربع الثالث وقلص الفارق الى 12 نقطة مسجلاً 28 نقطة في هذا الجزء مقابل 23 للفريق الاماراتي الذي بقي في المقدمة بفارق مريح 80-68، لكن الأمر عاد الى ما كان عليه مع انطلاق الربع الأخير، حيث استعاد بطل الدوري الاماراتي السيطرة على المباراة بقيادة روبنسون وجاز فيرغيسون لتكون النتيجة النهائية اماراتية بفارق 17 نقطة (101-84).وتسلم جاز روبنسون جائزة أفضل لاعب في المباراة من رئيس نادي الانطوني الأب أنطونيوس عوكر.روبنسون سجل 34 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف فيرغيسون 15 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وحميد عبد اللطيف 22 نقطة و6 تمريرات حاسمة وقيس الشبيبي 10 نقاط و9 متابعات.ومن الفريق الكويتي سجل غلين كوزي 20 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة ولوف روبنسون 20 نقطة وأضاف وايفرلي أوستن 15 نقطة مع 16 متابعة.قاد المباراة ، طه الحاشدي واللبناني زياد طنوس والسوري محي الدين خطاب.