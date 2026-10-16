فيديو - بطاقة صفراء بضغطة زر

دخل التحكيم في مرحلة ، بعدما استُخدمت البطاقات الصفراء والحمراء الإلكترونيّة للمرّة الأولى، في تجربة قد تغيّر الطريقة التقليديّة التي يُنذر بها الحكّام اللاعبين أو يطردونهم.وجاءت التجربة خلال مباراة ناسيونال ورنتيستاس، مساء أمس الخميس، ضمن كأس أوروغواي، عندما رفع الحكم إدواردو فاريلا، في الدقيقة 12، جهازًا إلكترونيًّا يشبه الهاتف المحمول، أضاءت شاشته باللون الأصفر لإنذار لاعب رنتيستاس خوان بلادا، إثر مخالفة ارتكبها بحق ماكسي سيلفيرا.ويحتوي الجهاز على زرَّين لإظهار اللونين الأصفر والأحمر، كما يتيح تسجيل الإنذارات وحالات الطرد والتبديلات وركلات الجزاء إلكترونيًّا، وإرسال البيانات مباشرةً إلى النظام المعتمد لدى الأوروغوياني ، بدل تدوينها بالقلم والورقة.لكنّ التجربة لم تخلُ من الصعوبات، إذ واجه الحاضرون مشكلة في تمييز ألوان البطاقات على الشاشة من مسافات بعيدة، ما يستدعي إدخال تحسينات على الجهاز قبل توسيع استخدامه.ويبقى السؤال عمّا إذا كانت البطاقات التقليدية ستصبح قريبًا جزءًا من تاريخ .