أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - بطاقة صفراء بضغطة زر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - بطاقة صفراء بضغطة زر
A-
A+

رياضة

2026-10-16 | 18:10
فيديو - بطاقة صفراء بضغطة زر

دخل التحكيم في أوروغواي مرحلة جديدة، بعدما استُخدمت البطاقات الصفراء والحمراء الإلكترونيّة للمرّة الأولى

دخل التحكيم في أوروغواي مرحلة جديدة، بعدما استُخدمت البطاقات الصفراء والحمراء الإلكترونيّة للمرّة الأولى، في تجربة قد تغيّر الطريقة التقليديّة التي يُنذر بها الحكّام اللاعبين أو يطردونهم.
وجاءت التجربة خلال مباراة ناسيونال ورنتيستاس، مساء أمس الخميس، ضمن كأس أوروغواي، عندما رفع الحكم إدواردو فاريلا، في الدقيقة 12، جهازًا إلكترونيًّا يشبه الهاتف المحمول، أضاءت شاشته باللون الأصفر لإنذار لاعب رنتيستاس خوان بابلو بلادا، إثر مخالفة ارتكبها بحق ماكسي سيلفيرا.
ويحتوي الجهاز على زرَّين لإظهار اللونين الأصفر والأحمر، كما يتيح تسجيل الإنذارات وحالات الطرد والتبديلات وركلات الجزاء إلكترونيًّا، وإرسال البيانات مباشرةً إلى النظام المعتمد لدى الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، بدل تدوينها بالقلم والورقة.
لكنّ التجربة لم تخلُ من الصعوبات، إذ واجه الحاضرون مشكلة في تمييز ألوان البطاقات على الشاشة من مسافات بعيدة، ما يستدعي إدخال تحسينات على الجهاز قبل توسيع استخدامه.
ويبقى السؤال عمّا إذا كانت البطاقات التقليدية ستصبح قريبًا جزءًا من تاريخ كرة القدم.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - ثلاث دقائق فقط ثم بطاقة حمراء بسبب شدّ الشعر
2026-10-11

فيديو - ثلاث دقائق فقط ثم بطاقة حمراء بسبب شدّ الشعر

بالفيديو - سقوط ألواح طاقة شمسية في طرابلس بفعل الرياح القوية
2026-08-29

بالفيديو - سقوط ألواح طاقة شمسية في طرابلس بفعل الرياح القوية

أيام صعبة قادمة.. متى تبدأ ساعة الصفر؟ (الجمهورية)
2026-10-05

أيام صعبة قادمة.. متى تبدأ ساعة الصفر؟ (الجمهورية)

فيديو - بطاقة صفراء بضغطة زر

رياضة

كرة القدم

أوروغواي

رنتيستاس

ناسيونال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شباب الأهلي دبي يتفوق على القرين ويضمن التأهل إلى نصف نهائي دولية السلة
فيديو - كلبة أرتيتا تتوسّط أبطال إنكلترا!

اقرأ ايضا في رياضة

وفاة مأساوية تهزّ الرغبي الجنوب أفريقي
18:16

وفاة مأساوية تهزّ الرغبي الجنوب أفريقي

توفي لاعب الرغبي الجنوب أفريقي هايرون أندروز، عن 31 عامًا، بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي

18:16

وفاة مأساوية تهزّ الرغبي الجنوب أفريقي

توفي لاعب الرغبي الجنوب أفريقي هايرون أندروز، عن 31 عامًا، بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي

فيديو - موراتا يدخل بديلًا ويخرج مطرودًا
18:15

فيديو - موراتا يدخل بديلًا ويخرج مطرودًا

تلقّى الإنذار الأوّل في الدقيقة 69، إثر احتكاك مع أحد لاعبي قرطبة، قبل أن يدخل في سلسلة من الاعتراضات

18:15

فيديو - موراتا يدخل بديلًا ويخرج مطرودًا

تلقّى الإنذار الأوّل في الدقيقة 69، إثر احتكاك مع أحد لاعبي قرطبة، قبل أن يدخل في سلسلة من الاعتراضات

تيباس يرفض تحرّكًا محتملًا ضدّه
18:14

تيباس يرفض تحرّكًا محتملًا ضدّه

شبّه أساليب التواصل التي يستخدمها تلفزيون ريال مدريد بآليات الدعاية التي اعتمدها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية

18:14

تيباس يرفض تحرّكًا محتملًا ضدّه

شبّه أساليب التواصل التي يستخدمها تلفزيون ريال مدريد بآليات الدعاية التي اعتمدها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية

اخترنا لكم
وفاة مأساوية تهزّ الرغبي الجنوب أفريقي
18:16
فيديو - موراتا يدخل بديلًا ويخرج مطرودًا
18:15
تيباس يرفض تحرّكًا محتملًا ضدّه
18:14
4 ملايين دولار تكشف خفايا علاقة إنفانتينو بترامب
18:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026