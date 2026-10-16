4 ملايين دولار تكشف خفايا علاقة إنفانتينو بترامب

كشفت وثائق اطّلعت عليها صحيفة "لوموند" الفرنسيّة أنّ الاتّحاد الدولي (فيفا) وافق على دفع نحو 4 ملايين لاستئجار مكاتب ببرج في نيويورك، مثيرًا تساؤلات بشأن علاقات رئيس جياني إنفانتينو بالرئيس الأميركي .ويمتدّ سبع سنوات وسبعة أشهر، ويشمل مساحة تبلغ 450 مترًا مربعًّا في الطابق السابع عشر من المبنى، وتديره شركة يرأسها إريك ترامب، نجل الرئيس.ووقّع الاتفاق في أيّار - مايو 2025 أربعة مسؤولين في فيفا، بينهم ماتياس غرافستروم، وبدأ سريانه في حزيران - يونيو، بهدف توفير مكتب تمثيلي مرتبط بكأس للأندية 2025 ومونديال 2026.وأشارت الصحيفة إلى أنّ المكاتب تبقى غير مستخدمة معظم الوقت، وأنّ الاتّحاد لم يطرح عقد الإيجار في مناقصة أو يقارن عروضًا بديلة قبل اختيار الموقع، ما أثار تحفّظات داخليّة بشأن الإجراءات واحتمال تضارب المصالح.في المقابل، أكّد فيفا أنّ قيمة الإيجار تتوافق مع أسعار السوق، وأنّ الاتفاق أُبرم وفق إجراءاته الداخليّة المعتادة، موضحًا أنّ المقرّ يُستخدم خلال زيارات مسؤوليه إلى نيويورك ولقاءاتهم مع جهات رياضيّة وحكوميّة.ويأتي الكشف في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول صلة إنفانتينو بترامب، وسط مطالبات من نائب أميركي بالحصول على وثائق عن اتّصالات الجانبين.