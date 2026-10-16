تيباس يرفض تحرّكًا محتملًا ضدّه

أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، استغرابه من تقارير تفيد بأنّ للرياضة يدرس التحرّك من تلقاء نفسه بشأن تصريحاته عن ، مؤكّدًا أن كلامه أُخرج من سياقه.وقال تيباس عبر حسابه على "إكس" "لا أصدّق خبر دراسة المجلس التحرّك بسبب تصريحاتي"، مطالبًا بمراجعة النص الكامل لما نشره قبل اتخاذ أي خطوة.وكان رئيس الرابطة قد شبّه أساليب التواصل التي يستخدمها تلفزيون بآليات الدعاية التي اعتمدها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في النازية، متهمًا القناة بتكرار انتقادات التحكيم وتقديم النادي باعتباره ضحية.وشدّد تيباس على أنّ المقارنة تتعلّق بأساليب الدعاية فقط، ولا تشمل الفكر النازي أو جماهير النادي، معتبرًا أنّ تجاهل هذا التوضيح يغيّر المعنى الذي قصده.وردّ ريال مدريد ببيان رسمي طالب فيه باستقالة تيباس فورًا من رئاسة الرابطة ومن منصبه نائبًا لرئيس الإسباني ، واصفًا تصريحاته بأنها غير مقبولة.واستشهد تيباس بتصريحات سابقة لفلورنتينو بيريز بشأن ألقاب الدوري والتحكيم، متسائلًا عن معايير التعامل مع أقوال المسؤولين، ومؤكدًا أن حرية التعبير يجب أن تُطبّق بمعايير واحدة.ولم يعلن المجلس حتّى الآن فتح تحقيق رسمي، فيما يقتصر التطوّر المعلن على دراسة إمكان التحرّك.