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فيديو - موراتا يدخل بديلًا ويخرج مطرودًا

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فيديو - موراتا يدخل بديلًا ويخرج مطرودًا
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رياضة

2026-10-16 | 18:15
فيديو - موراتا يدخل بديلًا ويخرج مطرودًا

تلقّى الإنذار الأوّل في الدقيقة 69، إثر احتكاك مع أحد لاعبي قرطبة، قبل أن يدخل في سلسلة من الاعتراضات

تعرّض المهاجم الإسباني ألفارو موراتا للطرد خلال مباراة فريقه ليغانيس أمام قرطبة، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما تلقّى بطاقتين صفراوين، كانت الثانية بسبب الاحتجاج على الحكم.
وبدأ موراتا المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرّب روبين ألبس في الدقيقة 62، بحثًا عن حلول هجومية تساعد فريقه على تجاوز بدايته الصعبة في المسابقة.
لكنّ مشاركة المهاجم الإسباني لم تسر كما أراد، إذ تلقّى الإنذار الأوّل في الدقيقة 69، إثر احتكاك مع أحد لاعبي قرطبة، قبل أن يدخل في سلسلة من الاعتراضات على القرارات التحكيمية.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أشهر الحكم إيدير مايو فرنانديز البطاقة الصفراء الثانية في وجه موراتا بسبب الاحتجاج، ليغادر الملعب مطرودًا، بعدما أمضى نحو نصف ساعة فقط منذ دخوله بديلًا.
وانتهت المباراة بخسارة ليغانيس أمام ضيفه قرطبة بهدف دون رد، سجّله إيدير غارسيا في الدقيقة 83.
وعقب اللقاء، أعرب المدرّب ألبس عن استغرابه من بعض القرارات التحكيميّة، مشيرًا إلى أنه لم يفهم أسباب الإنذار الأول الذي تلقّاه موراتا.
وتعمّق هذه الخسارة أزمة ليغانيس، الذي تلقّى هزيمته الرابعة تواليًا، فيما لا يزال مهاجمه الإسباني يبحث عن هدفه الأوّل مع الفريق هذا الموسم.
 

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ألفارو موراتا

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