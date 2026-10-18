فيديو - حكم يسقط مرتين ويُغادر الملعب بعربة طبية

تعرّض الحكم الأميركي لاري لإصابة غير متوقعة خلال مباراة تكسانز وجاكسونفيل جاغوارز في الأميركية، بعدما سقط مرتين على أرضية في ، الأحد، واضطر إلى مغادرته بعربة طبية.ووقعت الحادثة خلال الربع الأول من اللقاء، عندما كان سميث يتحرّك بين اللعبات بالقرب من منتصف الملعب، فانزلق على العشب المبتل وسقط على ظهره. وحاول النهوض ومتابعة عمله، لكنه فقد توازنه مجددًا بعد خطوات قليلة، وسقط أرضًا وسط آلام واضحة في ساقه.وسارع أفراد الجهازين الطبيين للفريقين إلى مساعدته، قبل نقله خارج الملعب بعربة طبية، وسط تصفيق الجماهير التي حيّاها برفع قبعته أثناء مغادرته.وتسبّبت الإصابة بتوقف المباراة مؤقتًا، فيما اضطر الطاقم التحكيمي إلى إكمال المواجهة بستّة حكّام بدلًا من سبعة، مع توزيع مهام سميث على زملائه وفق الإجراءات المعتمدة في الدوري الأميركي.ويخوض سميث موسمه الثاني حكمًا في الدوري، بعدما عمل سابقًا في مسابقات الجامعية، كما يشغل وظيفة متوسطة في ولاية كانساس الأميركية.ولم تُكشف طبيعة الإصابة التي تعرّض لها الحكم أو مدى خطورتها، فيما لم تتضح المدة التي قد يحتاج إليها للتعافي والعودة إلى الملاعب.