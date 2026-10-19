فيديو - جماهير يوفنتوس تحرق أوشحة الفريق احتجاجًا

🚨 فيديو صادم من مدرجات أليانز ستاديوم عقب نهاية مباراة يوفنتوس ولاتسيو: بعض من جماهير يوفي تُشعل النار في أوشحة الفريق، وسط شتائم من بقية الجماهير ضد اللاعبين 🔥🤷🏻‍♂️🤯⬜⬛🇮🇹❌ #SerieA 🇮🇹 #SerieAEnilive 🇮🇹 #JuventusLazio #Juventus #Juve #Spalletti #Gattuso #Lazio https://t.co/uJQG8PGoho — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) October 18, 2026

أقدم عدد من مشجّعي على إحراق أوشحة تحمل ألوان النادي، في مدرّجات ملعب أليانز بمدينة تورينو، عقب الخسارة أمام لاتسيو بثلاثة أهداف دون ردّ، مساء الأحد، ضمن منافسات .وأشعل بعض المشجّعين النار في أوشحتهم، بينما كان لاعبو يوفنتوس يقفون أمام المدرّجات لتحيّة الجماهير بعد صافرة النهاية، وسط صافرات استهجان وهتافات غاضبة عبّرت عن الاستياء من أداء الفريق ونتيجته.ولم تقتصر التوتّرات على ما بعد صافرة النهاية؛ إذ اندلعت مشاجرة بين مشجّعين خلال الشوط الأول، فتوقّف اللعب مؤقتًّا. وحاول دوغلاس لويز ووستون ماكيني تهدئة المتشاجرين، قبل تدخّل عناصر الأمن واستئناف المباراة.وسبق اللقاء امتناع بعض مشجّعي يوفنتوس المنظمين عن دخول الملعب، احتجاجًا على إجراءات أمنيّة اتُّخذت عقب أحداث الديربي.ميدانيًا، سجّل لاتسيو أهدافه عبر أوليفر بروفستغارد وغوستاف إيساكسن وفيسايو باشيرو، ليحقّق انتصارًا رفع رصيده إلى 19 نقطة، بالتساوي مع في صدارة الترتيب.أما يوفنتوس، فتوقف رصيده عند 11 نقطة بعد سبع جولات، في المركز الثامن. وبينما غادر عدد من المشجعين قبل نهاية اللقاء، بقي آخرون ليعبروا عن استيائهم مباشرة أمام اللاعبين.